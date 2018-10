Curtas com Eduardo Brito esta noite na Arco 8

A Glória de Fazer Cinema em Portugal (Manuel Mozos, 2015); sobre a vontade do escritor José Régio de fazer cinema; O Homem Eterno (Luís Costa, 2017), um registo entre o documentário e a ficção, através de filmagens de arquivo, um neto revê a vida do avô; Penúmbria (Eduardo Brito, 2016), a distopia de uma cidade não habitável e Declive (Eduardo Brito, 2018), uma história de melancolia e de regressos e o vídeo Where's Your Memory? (2017), feito para a exposição Revisão, no Museu do Douro, sãos as curtas desta noite, seguindo-se uma conversa com o realizador.