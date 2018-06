Curso de verão da Academia Portuguesa da História sobre a Ilha Terceira

O curso é lecionado na APH, no Lumiar, em Lisboa, em parceria com o Instituto Histórico da Ilha Terceira, “na sequência da estreita relação que se vem estabelecendo entre as duas instituições, de que já resultou uma sessão da academia ao nível local, em 2017, que congregou diversos académicos do continente e da ilha” açoriana, segundo comunicado da APH.

Esta iniciativa, segundo a mesma fonte, “visa o conhecimento, genericamente ignorado, do quotidiano de uma região autónoma”.

O painel do curso é constituído pelas comunicações “O Sagrado e o Profano: Religiosidade e ‘Impérios’”, por Helder Sousa Mendes, “Igreja, o Bispado de Angra”, por João de Sousa Mendes, e “Quotidiano da Ilha Terceira – Costumes, Vestuário, Alimentação”, por Francisco Maduro Dias, entre outras.