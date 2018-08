As mais lidas

Deslocações de utentes e médicos com novas regras.

Arranca este ano plano para erradicar a hepatite C.

Destaque fotográfico para uma reportagem sobre a arte e magia que fazem a festa do circo no Parque de Exposições.

Câmara não pediu parecer para construir novos balneários no campo de futebol e foi embargada a obra devido à proximidade ao Arquipélago. Gaudêncio diz já ter enviado documentação pedida.

