'Cultura em Sua Casa' regressa domingo

Desta forma, no próximo domingo, pelas 10h00, o destaque vai para a música com Duo Grapiuna, constituído por Pingo e Rodrigo, dois artistas brasileiros a residir em Ponta Delgada, que têm realizado inúmeros concertos e promovido parcerias com bandas locai, indica nota de imprensa. Às 11h00, o escritor Luís Rego traz "O Livro e a Leitura.

A música regressa às 12h00 com Ciro Costa e uma depois regressa a literatura com Sílvia Torres e "O Livro e a Leitura" que vai declamar “Sonasfly”, “Vazio”, “Sou apenas”, “Talvez Ilhéus” e “Ânsia”.

O Duo Alexandra e Emanuel volta a trazer música às 14h00.



Recorde-se que 'Cultura em Sua Casa' acontecerá todos os domingos e até 21 de junho e surgiu para reinventar a forma como a Câmara Municipal oferece a cultura em Ponta Delgada, mas também para assegurar a continuidade da atividade dos agentes culturais afetados por uma nova realidade, que surgiu em consequência da pandemia Covid-19.

O programa será divulgado semanalmente e cujos links são disponibilizados no site do município de Ponta Delgada, no Facebook, no Instagram e no YouTube, engloba diferentes correntes artísticas e culturais.