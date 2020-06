Dia 7 de junho

'Cultura em Sua Casa' com dança, artes plásticas e património cultural

A iniciativa online da Câmara Municipal de Ponta Delgada 'Cultura em Sua Casa', regressa na próxima sexta-feira, dia 7 de junho, com um novo e diversificado programa. Dança, artes plásticas e património cultural estarão online no site do município, no Facebook, no Instagram e no YouTube.