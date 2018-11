Culto a N. S. da Nazaré candidato a Património da Humanidade

A Câmara da Nazaré vai propor à Unesco a classificação do Culto a Nossa Senhora da Nazaré como Património Imaterial da Humanidade cuja importância nacional e internacional a autarquia pretende salvaguardar.

“Nossa Senhora da Nazaré é um dos grandes cultos nacionais, do ponto de vista do número de fiéis, mas tem também uma vasta importância internacional, já que várias igrejas de todo o mundo a escolheram como padroeira”, disse à Lusa o presidente da Câmara da Nazaré, Walter Chicharro.

Em torno do culto que “atrai muito milhares de crentes à Nazaré” está a ser preparada “uma candidatura à Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) para o mesmo seja classificado como património Imaterial da Humanidade”, revelou Walter Chicharro.

A candidatura é uma iniciativa da Câmara que “está a ser preparada há algum meses” e que visa, segundo um comunicado emitido hoje pela autarquia, “fortalecer a história milenar de construção de uma fé e de um lugar”, marcada por “peregrinações que preenchem séculos e cimentam a nossa identidade Cristã”.

De acordo com a mesma nota, a candidatura pretende ainda “promover a salvaguarda de uma importante herança comum e universal, para que não se perca e seja garantida a sua continuidade, através dos caminhos da fé”.

A candidatura conta com o apoio da Paróquia de Nossa Senhora das Areias da Pederneira do Santuário de Nossa Senhora da Nazaré e da Confraria de Nossa Senhora da Nazaré, cujos responsáveis integram um de peregrinos que vai ser recebido pelo Papa Francisco, na próxima quarta-feira, dia 14, durante a Audiência Geral que se realizará no Vaticano.

O grupo pretende “conseguir junto do Papa Francisco, a Bênção Explícita e Pública a esta candidatura”, explicou o autarca à Lusa, sublinhando tratar-se de “uma pretensão não apenas da comunidade da Nazaré, mas também de muito milhares de devotos de Nossa Senhora da Nazaré, espalhados pelo Mundo”.

Para além da carta de candidatura a Património da Humanidade a comitiva levará ao Papa três imagens de Nossa Senhora da Nazaré para a sua bênção, uma das quais será oferecida pela autarquia ao líder da igreja católica.