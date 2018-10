CTT querem contratar mais carteiros em três ilhas dos Açores

Os CTT anunciaram esta sexta-feira a intenção de contratar carteiros em três ilhas dos Açores, procurando, através de concurso, "reforçar a equipa da distribuição do correio nesta área geográfica".

Em causa, diz a empresa em nota, estão processos de recrutamento para a ilha de São Miguel (com enfoque em Ponta Delgada, Ribeira Grande e Vila Franca do Campo), São Jorge (Velas) e Terceira (Angra do Heroísmo).

As candidaturas, dizem os CTT, podem ser feitas 'online' e os interessados "devem ter no mínimo 18 anos, o 9.º ano de escolaridade, carta de condução e preferencialmente conduzir motociclos".

Recentemente, os CTT anunciaram que vão investir 40 milhões de euros na modernização da operação postal e logística nos próximos dois anos.

“O Plano de Modernização e Investimento (PMI) estará em curso nos próximos dois anos e os CTT vão reforçar a automatização da separação de correio, melhorar as condições de trabalho, reforçar a qualidade e modernizar a infraestrutura da rede de distribuição”, referiram, na ocasião, os CTT em comunicado.

O presidente executivo dos CTT, Francisco de Lacerda, afirmou que “o Plano de Modernização e Investimento representa um investimento ímpar que prepara os CTT para o futuro”.