CTT e Quercus organizam pela primeira vez ação de reflorestação nos Açores

A iniciativa que acontece no âmbito da campanha ‘Uma Árvore pela Floresta’, em parceria com o Serviço Florestal do Pico – Direção Regional dos Recurso Florestais, vai permitir a plantação de "cerca de 800 árvores", em particular o cedro do mato, na zona do Chão Verde, freguesia de São Roque do Pico, segundo é referido em nota de imprensa dos CTT.

O dia será aberto à comunidade e vai envolver também elementos dos CTT, de serviços públicos, da Guarda Nacional Republicana (GNR), câmaras municipais e junta de freguesia, pretendendo-se com a iniciativa promover "a importância de preservação e perpetuação das florestas naturais dos Açores", é ainda referido.

Trata-se de uma iniciativa que já vai na 10.ª edição e que demonstra "o compromisso da Quercus e dos CTT em mobilizar a sociedade para a importância da nossa floresta e para a sua recuperação", lê-se na nota de imprensa.

Os CTT sublinham que o contributo de "milhares de pessoas" já permitiu plantar "mais de 127 mil árvores autóctones em Portugal".

Todas as plantações são organizadas no terreno pela QUERCUS, em colaboração com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), municípios e organizações locais.