"Cruz Vermelha quer criar unidade de cuidados continuados" é a manchete do Açoriano Oriental

"Equipa Play/AutoAçoreana Racing suspensa pela FPAK" é o título da manchete fotográfica. "Reforçada segurança nas ações de salvamento no mar", "Operação de combate às térmitas arranca em 2019", "BEL sobe um cêntimo no preço do leite à produção" e "Micaelense lidera unidade que vigia claques de futebol" são os restantes títulos de primeira página do Açoriano Oriental.