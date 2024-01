‘Crossfut’: a modalidade que associa o crossfit ao futebol

Há uma modalidade a emergir na Região e o seu impulsionador é natural da Ribeira Grande. O ‘crossfut’ é uma atividade que cruza características do treino funcional ao ar livre com o futebol.



Nuno Pascoal é o rosto por trás do projeto que ganha cada vez mais simpatizantes e reúne pessoas de todas as idades nos treinos que acontecem diariamente no Complexo Desportivo da Ribeira Grande.

O ‘crossfut’ surgiu como conceito há relativamente pouco tempo, “não mais que três ou quatro anos”, no Brasil, explica Nuno Pascoal.



Na Região, a prática iniciou-se em outubro do ano passado e, sendo uma novidade, “custou um bocadinho a arrancar”, considera o entusiasta, que é também Personal Trainer.

“É uma novidade na Região e se calhar até na Europa e em algumas partes do mundo. Eu encontrei por acaso, achei piada à modalidade e decidi trazer para cá”, esclarece.



Enquanto praticante de longa data de futebol federado, Nuno Pascoal deparou-se com uma lacuna no que diz respeito à prática desportiva ao chegar à idade adulta: “Muitas vezes ficamos limitados à corrida, aos ginásios, ao crossfit, yoga, e pouco mais”. Como alternativa, o ‘crossfut’ alia a prática de exercícios de força e velocidade, introduzindo uma bola que futebol.

“Normalmente o aquecimento é feito de maneira a que a pessoa seja obrigada a usar as articulações todas, mas temos um elemento atrativo, que é a utilização da bola. Cria mais distração do que se estivessem simplesmente a fazer movimentos ou a correr sem objetivo”, assegura.



O treino prossegue com trabalho de força, recorrendo ao peso corporal, seguido de uma componente de velocidade e agilidade. “Conciliamos com exercícios como agachamentos, flexões ou burpees”, exemplifica.



Mas, ao contrário do futebol, o ‘crossfut’ “não é uma atividade competitiva”.“É mais colaborativa do que competitiva”, esclarece Nuno.



“É um desenvolvimento individual, mas que em alguns exercícios vive da colaboração com os outros. Não há intenção de fazer competições”, adianta.

“Muitas vezes as pessoas acreditam que não gostam de praticar desporto porque não encontram a modalidade certa, e esta é mais uma alternativa”, conclui.