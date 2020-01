Cronologia do ano no Desporto:

JANEIRO

Dia 03

Rui Vitória deixa o comando técnico do Benfica, depois de três épocas e meia e seis títulos. Bruno Laje, responsável pela equipa B, assume provisoriamente o comando da equipa principal do Benfica.

Dia 04

Tribunal de Instrução Criminal do Barreiro declara especial complexidade do processo da invasão à academia do Sporting, em Alcochete, o que, consequentemente, dilata o prazo de prisão preventiva dos arguidos.

Dia 10

O treinador Rui Vitória assina contrato com o Al-Nassr por uma época e meia.

Dia 11

O Tribunal do Juízo Central Cível do Porto decide que o processo sobre a divulgação dos emails movido pelo Benfica ao FC Porto segue para julgamento.

Dia 14

O Benfica informa que Bruno Laje assume a título definitivo o cargo de treinador da equipa principal de futebol.

Dia 16

Cristiano Ronaldo marca o único golo do triunfo da Juventus sobre o AC Milan na Supertaça italiana de futebol.

Rui Pinto, criador do 'Football Leaks', plataforma que revelou diversos documentos do universo do futebol, é detido na Hungria, acusado pelas autoridades portugueses de crimes de extorsão qualificada na forma tentada, acesso ilegítimo, ofensa coletiva e violação de segredo.

Dia 17

O australiano Toby Price, nas motas, e o qatari Nasser Al-Attiyah, nos carros, vencem o Rali Dakar.

Dia 21

Cristiano Ronaldo reconhece culpa de quatro crimes de fraude fiscal, num tribunal de Madrid, e aceita pagar uma multa de 18,8 milhões de euros, escapando a uma pena de prisão de 23 meses.

Desaparece dos radares o avião que transportava o futebolista argentino Emiliano Sala, quando sobrevoava o Canal da Mancha.

Dia 22

O Tribunal da Relação de Lisboa considera prescritos os crimes de que o ex-presidente do Benfica João Vale e Azevedo estava acusado, relativos ao desvio de dinheiro dos direitos televisivos do clube.

Dia 25

O Qatar elimina a Coreia do Sul, orientada por Paulo Bento, nos quartos de final da Taça Asiática de futebol, com um triunfo por 1-0.

Dia 26

O Sporting conquista pela segunda vez a Taça da Liga em futebol, ao bater o FC Porto por 3-1, no desempate por penáltis, após 1-1 nos 90 minutos.

A tenista japonesa Naomi Osaka conquista o segundo torneio do ‘Grand Slam’ consecutivo, ao impor-se no Open da Austrália.

Dia 27

O sérvio Novak Djokovic passa a ser o tenista com mais títulos no Open da Austrália, sete, ao bater o espanhol Rafael Nadal.

Dia 28

O Irão, treinado por Carlos Queiroz, é afastado nas meias-finais da Taça Asiática de futebol, ao perder com o Japão por 3-0.

Dia 30

O treinador Jorge Jesus rescinde o contrato com o Al Hilal.

FEVEREIRO

Dia 01

O Qatar sagra-se pela primeira vez campeão asiático de futebol, ao vencer o Japão, por 3-1.

Dia 03

Os New England Patriots vencem o Superbowl pela sexta vez, igualando os Pittsburgh Steleers como recordistas de triunfos na liga de futebol-americano dos Estados Unidos, após baterem os Los Angeles Rams, por 13-3.

O Sporting revalida o título de campeão europeu de corta-mato em femininos, em Albufeira, numa prova ganha pela atleta 'leonina' Fancy Cherono.

Dia 05

O treinador José Mourinho aceita a condenação a um ano de prisão, com pena suspensa, e o pagamento de 2,2 milhões de euros por fraude fiscal no âmbito de um acordo com a justiça espanhola.

Dia 06

Carlos Queiroz é nomeado selecionador de futebol da Colômbia.

O corpo do futebolista Emiliano Sala é resgatado sem vida do interior do avião que caiu no Canal da Mancha em 21 de janeiro.

Dia 07

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, é reeleito para um mandato de quatro anos no Comité Executivo da UEFA.

O esloveno Aleksander Ceferin, candidato único, é reconduzido como presidente da UEFA.

Dia 17

Espanha vence Portugal por 4-0, em Gondomar, e torna-se a primeira campeã europeia feminina de futsal.

O Benfica, no setor masculino, e o Sporting, no feminino, sagram-se campeões nacionais de atletismo em pista coberta.

Dia 21

O Sporting é eliminado nos 16 avos de final da Liga Europa de futebol, ao empatar 1-1 no terreno do Villarreal, prevalecendo a vitória dos espanhóis em Lisboa na primeira mão (1-0).

Dia 23

O Shanghai SIPG, treinado por Vítor Pereira, conquista a Supertaça da China de futebol.

Dia 24

O ciclista esloveno Matej Pogacar ganha a Volta ao Algarve em bicicleta.

MARÇO

Dia 03

Nelson Évora conquista a medalha de prata no triplo salto dos Europeus de atletismo de pista coberta, em Glasgow.

Dia 05

A justiça húngara decide extraditar Rui Pinto, criador do Football Leaks, entregando-o às autoridades de Portugal, onde deve ser julgado.

Dia 06

A Noruega conquista pela quinta vez a Algarve Cup de futebol feminino, ao vencer a Polónia, por 3-0.

Dia 14

O defesa brasileiro Éder Militão transfere-se do FC Porto para o Real Madrid, por 50 milhões de euros, no final da temporada.

Dia 17

O FC Porto conquista pela 14.ª vez a Taça de Portugal de basquetebol, ao vencer a campeã Oliveirense, por 83-80.

O Benfica conquista a Taça de Portugal de voleibol pela 18.ª vez, segunda consecutiva, ao vencer a Fonte Bastardo.

O Sporting divulga operação financeira que lhe permite encaixar 65 milhões de euros.

Dia 22

Um juiz Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa decreta prisão preventiva para Rui Pinto, criador do Football Leaks, um dia após a sua chegada a Portugal, extraditado pela justiça húngara.

Dia 24

João Rodrigues (W52-FC Porto) vence a Volta ao Alentejo em bicicleta.

Dia 28

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) exige a reintegração do Gil Vicente na I liga portuguesa na época 2019/20, considerando que deve ser respeitada a decisão judicial de junho de 2016.

Dia 30

A judoca Bárbara Timo conquista a medalha de ouro em -70 kg do Grande Prémio de Tbilissi.

Dia 31

O Benfica conquista a Taça de Portugal feminina de futsal pela quinta vez, em seis edições, ao bater a Novasemente por 2-0.

O piloto Miguel Oliveira (KTM) conquista os primeiros pontos de um português em MotoGP, ao terminar na 11.ª posição o Grande Prémio da Argentina.

O Sporting conquista pela sétima vez a Taça de Portugal de futsal, revalidando o título com um triunfo sobre o Benfica por 3-2, no desempate por penáltis (5-5 após prolongamento).

ABRIL

Dia 05

A nadadora Camila Rebelo estabelece o recorde nacional absoluto dos 100 metros costas, ao completar a distância em 1.03,31 minutos.

Dia 06

O nadador Alexis Santos bate recorde nacional nos 200 metros estilos, com o tempo de 1.58,19 minutos, retirando 40 centésimos à marca fixadas horas antes por Gabriel Lopes.

Miguel Duarte Nascimento estabelece o recorde nacional absoluto dos 200 metros livres, com a marca de 1.47,97 minutos.

Dia 14

O norte-americano Tiger Woods vence o Masters de golfe pela quinta vez e alcança o seu 15.º triunfo em torneios 'majors', após 11 anos de espera e quatro operações às costas, entre 2014 e 2017.

Dia 16

Rui Pinto, que denunciou alegados esquemas de evasão fiscal cometidos em vários países, é um dos vencedores de um prémio europeu para denunciantes promovido pela Esquerda Unitária Europeia (GUE/NGL).

Dia 17

O FC Porto é eliminado nos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, ao perder em casa com o Liverpool, por 4-1, em jogo da segunda mão.

Dia 18

O Benfica é eliminado nos quartos de final da Liga Europa de futebol, ao perder na Alemanha com o Eintracht Frankfurt, por 2-0, na segunda mão, depois de ter vencido em casa por 4-2.

Dia 20

Cristiano Ronaldo sagra-se campeão italiano de futebol com a Juventus, que conquista o oitavo título consecutivo e 35.º da sua história.

Dia 21

O Paris Saint-Germain conquista o oitavo título francês de futebol, sagrando-se campeão pela sexta em sete anos.

Dia 25

O Benfica recupera o título de campeão nacional de voleibol, ao vencer o Sporting por 3-1, no quarto jogo da final.

Dia 26

Tiago Apolónia e João Monteiro conquistam a primeira medalha de sempre de Portugal em Mundiais de ténis de mesa, ficando com o bronze após perderem nas meias-finais de pares, em Budapeste.

Dia 27

O FC Barcelona sagra-se campeão espanhol de futebol pela 26.ª vez.

Dia 28

O Sporting ganha pela primeira vez a Liga dos Campeões de futsal, ao vencer o Kairat Almaty, por 2-1.

O Famalicão confirma o regresso à I Liga portuguesa de futebol, após 25 anos de ausência.

Dia 29

O FC Porto é a primeira equipa portuguesa a conquistar a UEFA Youth League em futebol, ao derrotar os ingleses do Chelsea por 3-1.

MAIO

Dia 01

O Desportivo das Aves conquista a primeira edição da Liga Revelação de futebol, campeonato para equipas sub-23.

O guarda-redes espanhol do FC Porto Iker Casillas sofre um enfarte do miocárdio durante um treino.

Dia 05

O Sporting de Braga conquista pela primeira vez o título de campeão nacional feminino de futebol.

O tenista grego Stefanos Tsitsipas vence Estoril Open, ao derrotar o uruguaio Pablo Cuevas.

Dia 10

Catarina Costa conquista a medalha de bronze de -48 kg do Grand Slam de Baku de judo.

Dia 12

O Manchester City sagra-se campeão inglês de futebol pela sexta vez, segunda consecutiva.

O Sporting conquista, 42 anos depois, o seu segundo título de campeão europeu de hóquei em patins, ao bater o FC Porto por 5-2, em Lisboa.

Dia 14

Sporting e Atlético Madrid chegam a acordo para a transferência do futebolista Gelson Martins, que rescindiu com os ‘leões’ após a invasão à Academia de Alcochete.

Dia 15

Rui Bragança conquista a medalha de bronze nos Mundiais de taekwondo, em Manchester, Inglaterra.

Dia 17

O Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) ordena a prisão preventiva do líder da claque Juventude Leonina, conhecido por 'Mustafá', no âmbito do processo do ataque à Academia do Sporting, em Alcochete.

Dia 18

O Benfica conquista pela 37.ª vez o título de campeão português de futebol, ao golear em casa o Santa Clara por 4-1, na 34.ª e última jornada.

O Bayern Munique sagra-se heptacampeão de futebol da Alemanha.

O Benfica conquista a sua primeira Taça de Portugal em futebol feminino, ao derrotar o Valadares Gaia por 4-0, em Oeiras.

O Madeira SAD perde final da Taça Challenge em andebol masculino, com o CSM Bucareste.

Dia 19

O Paços de Ferreira sagra-se campeão nacional da II Liga de futebol.

Dia 21

O FC Porto conquista o seu 21.º título de campeão nacional de andebol.

Dia 22

O FC Porto sagra-se pela 23.ª vez campeão português de hóquei em patins.

Dia 25

O Sporting conquista a Taça de Portugal de futebol pela 17.ª vez, ao vencer o FC Porto, por 5-4, no desempate por penáltis (2-2 no prolongamento).

Dia 26

O Belenenses conquista a quarta Taça de Portugal de râguebi, ao derrotar o Técnico por 28-17.

O Colégio de Gaia conquista a Taça de Portugal de andebol feminino, depois de vencer o CS Madeira por 26-39.

Dia 27

Júlio Mendes demite-se da presidência do Vitória de Guimarães, alegando que a contestação de um grupo de sócios dificultava a concretização do projeto da direção.

Dia 28

André Villas-Boas é designado treinador de futebol do Marselha.

Dia 29

O Chelsea conquista pela segunda vez a Liga Europa em futebol, ao vencer o Arsenal, por 4-1, em Baku.

Dia 31

Portugal é eliminado na primeira fase do Mundial de futebol de sub-20.

JUNHO

Dia 01

O Liverpool conquista pela sexta vez a Liga dos Campeões de futebol, ao vencer o Tottenham, por 2-0, em Madrid.

Jorge Jesus é nomeado treinador da equipa de futebol do Flamengo.

João Pereira conquista a medalha de prata nos Europeus de triatlo.

Dia 02

O estónio Ott Tanak vence o Rali de Portugal, sétima prova do Campeonato do Mundo.

O equatoriano Richard Carapaz conquista a 102.ª edição da Volta a Itália em bicicleta.

O FC Porto conquista a Taça de Portugal de andebol, ao derrotar o Águas Santas, 31-30.

A Oliveirense conquista a Taça de Portugal de hóquei em patins, ao vencer o Benfica, por 5-2.

Dia 06

O Tribunal da Relação de Lisboa mantém prisão preventiva de Rui Pinto, criador do Football Leaks.

Dia 07

A SAD do FC Porto é condenada a pagar cerca de dois milhões de euros pela divulgação dos emails do Benfica.

Dia 08

A tenista australiana Ashleigh Barty conquista pela primeira vez o torneio francês de Roland Garros.

Dia 09

Portugal vence a primeira edição da Liga das Nações de futebol, com um triunfo por 1-0 na final com a Holanda, no Porto.

O tenista espanhol Rafael Nadal ganha o torneio de Roland Garros pela 12.ª vez, um recorde do 'Grand Slam' francês.

Dia 11

Paulo Fonseca é confirmado como treinador da equipa de futebol da Roma.

Dia 12

Pedro Proença é reeleito presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

O treinador Luís Castro deixa o Vitória de Guimarães para orientar o Shakhtar Donetsk, campeão de futebol da Ucrânia.

Dia 13

Os Toronto Raptors sagram-se campeões da Liga norte-americana de basquetebol (NBA) pela primeira vez.

Dia 15

A Ucrânia conquista pela primeira vez o Mundial de sub-20 em futebol, ao derrotar a Coreia do Sul por 3-1.

Dia 16

O Benfica sagra-se campeão nacional de futsal, ao bater em casa o Sporting, por 4-3, no quinto e último jogo da final.

Dia 17

A Oliveirense sagra-se pela segunda vez consecutiva campeã portuguesa de basquetebol.

Dia 18

O antigo presidente da UEFA Michel Platini é detido pelas autoridades francesas, por suspeita de corrupção na atribuição do Mundial de futebol de 2022 ao Qatar.

Dia 22

A judoca Telma Monteiro conquista o bronze em -57 nos Jogos Europeus, em Minsk, mantendo o pleno de pódios campeonatos continentais.

Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia ganham a medalha de prata no exercício dinâmico de ginástica acrobática nos Jogos Europeus.

Dia 23

O atleta Carlos Nascimento conquista a primeira medalha de ouro para Portugal, nos 100 metros dos Jogos Europeus, enquanto a estafeta 4x400 metros mista conseguiu o bronze.

Dia 25

O ginasta Diogo Ganchinho arrecada o bronze na prova de trampolins dos Jogos Europeus.

A seleção portuguesa de judo conquista a prata na competição mista dos Jogos Europeus.

Nelson Oliveira arrecada a prata no contrarrelógio individual de ciclismo de estrada nos Jogos Europeus.

Dia 26

A portuguesa Fu Yu conquista o ouro de singulares femininos de ténis de mesa dos Jogos Europeus.

O canoísta Fernando Pimenta conquista a medalha de prata de K1 1.000 dos Jogos Europeus.

Dia 27

Nova medalha de prata para o canoísta Fernando Pimenta nos Jogos Europeus, desta vez em K1 5.000.

Dia 29

Portugal vence o torneio de futebol de praia dos Jogos Europeus.

Portugal conquista o bronze no torneio de equipas masculinas de ténis de mesa dos Jogos Europeus.

Patrícia Esparteiro consegue a medalha de bronze na prova de kata, em karaté, nos Jogos Europeus.

Dia 30

Espanha conquista o quinto título de campeã europeia de futebol de sub-21, ao vencer a Alemanha por 2-1.

O ciclista José Mendes sagra-se campeão português de fundo, em Melgaço.

JULHO

Dia 01

O treinador Abel Ferreira, que orientava o Sporting de Braga, assina contrato de três temporadas com o PAOK, campeão grego de futebol.

Dia 03

O Benfica anuncia transferência do futebolista João Félix para o Atlético de Madrid por 120 milhões de euros.

Ricardo Sá Pinto é anunciado como treinador do Sporting de Braga, da I Liga de futebol.

Dia 06

O ex-presidente do Sporting Bruno do Carvalho vê confirmada a expulsão de sócio, em Assembleia Geral, com 69,37% dos votos favoráveis à exclusão.

O tenista João Sousa qualifica-se pela primeira vez para os oitavos de final do torneio de Wimbledon.

Dia 07

O Brasil vence a Copa América de futebol, ao bater o Peru por 3-1.

Os Estados Unidos conquistam o quarto título de campeões mundiais de futebol feminino, ao vencerem a Holanda, por 2-0.

Dia 09

O brasileiro Jonas anuncia, aos 35 anos, o final da carreira de futebolista, após cinco temporadas no Benfica.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol exclui por três anos o Académico de Viseu das competições profissionais, por falsas declarações sobre a inexistência de dívidas a jogadores em 2017/18.

Dia 13

A tenista romena Simona Halep sagra-se pela primeira vez campeã de Wimbledon, ao vencer a norte-americana Serena Williams.

Dia 14

Portugal é campeão mundial de hóquei em patins, 16 anos depois da última conquista, ao vencer a Argentina, por 2-1, no desempate por grandes penalidades, após um 0-0 no final.

O tenista sérvio Novak Djokovic vence pela quinta vez em Wimbledon, ao derrotar o suíço Roger Federer.

Dia 19

A Argélia conquista pela segunda vez a Taça das Nações Africanas de futebol (CAN), ao vencer o Senegal, por 1-0.

Dia 22

Cai nos Estados Unidos a acusação a Cristiano Ronaldo por violação a Kathryn Mayorga, por falta de provas inequívocas.

O treinador Abel Xavier deixa o comando da seleção moçambicana de futebol.

Dia 25

A nadadora portuguesa Victoria Kaminskaya bate o recorde nacional dos 200 metros bruços por duas vezes, acabando por fixá-lo em 2.25,67 minutos.

Dia 27

Portugal falha a revalidação do título europeu de futebol de sub-19, ao perder com a Espanha, por 2-0.

Dia 28

Egan Bernal é o primeiro colombiano a conquistar a Volta a França em bicicleta.

AGOSTO

Dia 01

O Tribunal de Instrução Criminal do Barreiro decide levar a julgamento os 44 arguidos acusados pelo Ministério Público no processo do ataque à Academia do Sporting.

Dia 04

O Benfica vence pela oitava vez a Supertaça portuguesa de futebol, ao golear o Sporting por 5-0 no Estádio Algarve.

Dia 11

João Rodrigues (W52-FC Porto) ganha a Volta a Portugal em bicicleta.

Dia 13

O FC Porto é afastado na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, ao perder em casa com os russos do Krasnodar, por 3-2, na segunda mão.

Dia 14

O Liverpool conquista a Supertaça europeia de futebol, ao derrotar o Chelsea por 5-4 no desempate por penáltis, após o 2-2 no final do prolongamento.

Dia 25

O FC Porto vence pela sétima vez a Supertaça de andebol, ao vencer o Águas Santas, por 28-22, em Lamego.

O canoísta Fernando Pimenta conquista a medalha de bronze de K1 5.000 dos Mundiais da Hungria.

Dia 26

O futebolista holandês Bas Dost é transferido do Sporting para o Eintracht Frankfurt, por sete milhões de euros.

Dia 29

O futebolista holandês Virgil van Dick é eleito jogador do ano da UEFA, tornando-se o primeiro defesa a conquistar o prémio.

A Hungria aceita o pedido para o alargamento do mandado de detenção europeu de Rui Pinto, permitindo ao Ministério Público português acusar o criador do Football Leaks por factos apurados na investigação relacionada com Doyen e Sporting.

Bárbara Timo conquista a medalha de prata -70 kg nos Mundiais de judo, em Tóquio.

Dia 30

Jorge Fonseca sagra-se campeão do mundo de judo em -100 kg, em Tóquio.

O Sporting conquista a Supertaça de futsal, ao derrotar o Benfica por 6-2, em Torres Novas.

SETEMBRO

Dia 05

O Sporting formaliza a revogação do contrato com o holandês Marcel Keizer e nomeia Leonel Pontes treinador interino.

Dia 07

A tenista canadiana Bianca Andreescu vence o US Open na sua estreia, após bater a norte-americana Serena Williams.

Dia 08

O Benfica conquista a Supertaça feminina de futebol, ao bater o campeão nacional Sporting de Braga por 1-0, em Tondela.

Portugal é a primeira seleção a conquistar por seis vezes a Liga europeia de futebol de praia, ao vencer a Rússia por 4-2, na Figueira da Foz.

A seleção portuguesa masculina de ténis de mesa perde a final do Europeu de equipas, ao ser derrotada pela Alemanha (3-0), campeã em título. Na final feminina, Portugal perde para a Roménia (3-0), que revalida o título.

O tenista espanhol Rafael Nadal vence o US Open e conquista o 19.º título do Grand Slam, ficando a um de Roger Federer.

Dia 11

O Tribunal da Relação de Lisboa decide não levar a julgamento a SAD do Benfica no âmbito do processo 'e-toupeira', mantendo a decisão instrutória.

Dia 15

A Espanha sagra-se campeã mundial de basquetebol pela segunda vez, ao bater a Argentina por 95-75, em Pequim.

O esloveno Primoz Roglic vence a Volta a Espanha em bicicleta.

Dia 19

O Ministério Público acusa Rui Pinto, fundador do Football Leaks, por factos apurados na investigação relacionada com a tentativa de extorsão à Doyen e com acessos ilegais aos servidores do Sporting.

Dia 23

O argentino Lionel Messi conquista pela sexta vez o título de melhor jogador do ano da FIFA, prémio agora denominado 'The Best'.

Dia 27

Silas é apresentado como treinador da equipa de futebol do Sporting

O Belenenses anuncia que vai alienar as 101.324 ações de que é titular na Belenenses SAD, através de um processo organizado de recolha de propostas de aquisição.

Dia 29

João Vieira conquista a medalha de prata dos 50 km marcha nos Campeonatos do Mundo de atletismo, em Doha.

O Sporting conquista pela primeira vez a Taça Continental de hóquei em patins, ao bater o FC Porto, por 3-2, em Lisboa.

O FC Porto conquista a sua sétima Supertaça de basquetebol, ao vencer a Oliveirense por 92-69, em Vila Real.

OUTUBRO

Dia 01

João Félix, avançado de 19 anos, torna-se o mais jovem jogador do Atlético de Madrid a marcar na Liga dos campeões, inaugurando o marcador frente ao Lokomotiv Moscovo.

Dia 05

O FC Porto conquista pela 23.ª vez, quarta consecutiva, a Supertaça de hóquei em patins, ao bater a Oliveirense por 6-4, em Coimbra.

O Belenenses ganha pela quinta vez a Supertaça de râguebi, ao derrotar Agronomia por 46-3, nas Caldas da Rainha.

Dia 12

O Benfica conquista a Supertaça de voleibol pela oitava vez, ao vencer a Fonte Bastardo, por 3-0, em Almada.

O queniano Eliud Kipchoge, recordista mundial da maratona, é o primeiro atleta a correr os 42,195 quilómetros abaixo das duas horas (1:59.40,2), em Viena, numa corrida não oficial organizada para o efeito.

Dia 13

A queniana Brigid Kosgei bate o recorde mundial da maratona, ao correr a distância em 2:14.04 horas, em Chicago, fazendo cair a marca de 2:15.25 fixada pela britânica Paula Radcliffe em 2003.

O finlandês Valtteri Bottas vence o Grande Prémio do Japão de Fórmula 1, 17.ª prova da temporada, que deu o sexto título mundial de construtores à Mercedes.

Dia 16

Maria Martins vence a medalha de bronze no ‘scratch’ feminino dos Europeus de ciclismo de pista, em Apeldoorn, na Holanda.

Dia 17

O Sporting, detentor do título, é eliminado na terceira ronda da Taça de Portugal em futebol, ao perder em Alverca por 2-0.

Dia 19

Patrícia Sampaio conquista a medalha de bronze me -78 kg nos Mundiais de judo de juniores, em Marraquexe.

José Ramalho conquista a prata em K1 dos Campeonatos do Mundo de maratonas de canoagem, em Shaoxing, na China.

Dia 20

O Sporting rescinde os protocolos com as claques Juventude Leonina e Diretivo Ultras XXI, alegando a escalada de violência.

O etíope Andualem Shiferaw vence a maratona de Lisboa com recorde da prova (2:06.00 horas).

O queniano Titus Ekiru ganha meia maratona de Lisboa, com o tempo de 1:00.12 horas, um recorde da prova.

Dia 21

O espanhol Raúl Alarcón (W52-FC Porto), vencedor da Volta a Portugal em bicicleta em 2017 e 2018, é suspenso preventivamente por doping.

Dia 27

O estónio Ott Tanak sagra-se campeão mundial de ralis, colocando um ponto final na série de seis títulos do francês Sébastien Ogier.

NOVEMBRO

Dia 02

A África do Sul conquista pela terceira vez o Mundial de râguebi, ao derrotar a Inglaterra, por 32-12, em Yokohama, no Japão.

Ricardo Teodósio conquista pela primeira vez o título de campeão nacional de ralis.

Dia 03

O britânico Lewis Hamilton assegura a conquista do seu sexto título mundial de Fórmula 1, ao terminar em segundo o Grande Prémio das Américas.

A tenista australiana Ashleigh Barty conquista pela primeira vez as WTA Finals, ao derrotar a ucraniana Elina Svitolina.

Dia 09

Jordan Santos conquista o prémio de melhor jogador do mundo de futebol de praia.

Dia 16

O Sporting revalida o título de campeão europeu de clubes de judo, ao derrotar os russos do Yawara Neva, em Odivelas.

Dia 17

Portugal, campeão europeu em título, vence por 2-0 no Luxemburgo e apura-se para a fase final do Euro2020.

Dia 19

O treinador José Mourinho, que estava no desemprego há quase um ano, sucede ao argentino Maurício Pochettino no comando do Tottenham, da Liga inglesa de futebol.

Dia 23

O Flamengo, orientado por Jorge Jesus, conquista pela segunda vez a Taça Libertadores em futebol, 38 anos depois, ao vencer o River Plate por 2-1.

Dia 24

O Flamengo, treinado por Jorge Jesus, sagra-se campeão brasileiro de futebol sem jogar, beneficiando de uma derrota do Palmeiras.

A Espanha conquista o sexto título da Taça Davis em ténis, depois de Rafael Nadal ter somado o ponto decisivo perante o canadiano Denis Shapovalov.

O surfista Frederico Morais vence o Hawaian Pro e assegura a presença no principal circuito mundial no próximo ano.

Dia 26

Fernando Santos é eleito melhor selecionador do mundo de 2019 pela Federação Internacional de História e Estatística do futebol, repetindo o feito de 2016.

Dia 27

João Félix, de 20 anos, vence o ‘Golden Boy’ de 2019, prémio do jornal italiano Tuttosport para o melhor futebolista abaixo dos 21 anos.

O Benfica apura-se pela primeira vez para a fase de grupos da Liga dos Campeões de voleibol, ao vencer por 3-1 em Zagreb frente ao Mladost.

Dia 28

O Vitória de Guimarães fica virtualmente afastado dos 16 avos de final da Liga Europa de futebol, ao empatar 1-1 na receção ao Standard Liège.

DEZEMBRO

Dia 01

Portugal sagra-se campeão do mundo de futebol de praia, ao vencer a Itália, por 6-4, repetindo os êxitos de 2001 e 2015.

O Jeonbuk Motors, treinado por José Morais, sagra-se campeão sul-coreano de futebol.

Dia 02

O argentino Lionel Messi conquista pela sexta vez a Bola de Ouro, prémio do France Football para o melhor jogador do ano, isolando-se na liderança do ‘ranking’, com mais um troféu do que Cristiano Ronaldo.

Dia 05

O treinador Marco Silva é despedido pelo Everton.

Dia 08

Portugal conquista a medalha de bronze em seniores femininos nos Europeus de corta-mato, que decorreram no Parque da Bela Vista, em Lisboa.

Dia 09

A Rússia é excluída dos Jogos Olímpicos durante quatro anos, devido a questões de ‘doping’ levadas a cabo com o apoio estatal e tornadas públicas há cerca de seis anos.

Dia 12

Telma Monteiro conquista a medalha de bronze no Masters de 2019, em Qingdao, na China, com a portuguesa a subir pela quarta vez ao pódio na competição que reúne no final do ano os melhores judocas de cada categoria.

Dia 16

O treinador Vítor Campelos abandona o comando técnico do Moreirense, clube da I Liga portuguesa de futebol.

Dia 17

O Boavista anuncia a rescisão com o treinador Lito Vidigal.

Dia 18

O treinador Ricardo Soares é anunciado como novo técnico do Moreirense, substituindo Vítor Campelos.

O treinador Daniel Ramos é apresentado como o novo técnico do Boavista, em substituição de Lito Vidigal.

Dia 21

O Liverpool conquista o seu primeiro título mundial de clubes em futebol em Doha, ao derrotar por 1-0 o Flamengo, treinado pelo português Jorge Jesus, com o golo a ser marcado pelo avançado brasileiro Firmino no prolongamento.

Dia 23

Ricardo Sá Pinto é afastado do cargo de treinador do Sporting de Braga, em conjunto com a restante equipa técnica, sendo substituído por Rúben Amorim.

O português Jesualdo Ferreira é anunciado como novo treinador da equipa brasileira do Santos.

Dia 27

O Sporting de Braga confirma a contratação de Rúben Amorim como novo treinador da equipa principal de futebol até junho de 2022, após o afastamento de Ricardo Sá Pinto.

Dia 28

O Mónaco despede o treinador português Leonardo Jardim e contrata o espanhol Roberto Moreno.