Cristina Calisto vista obras do Hospital Internacional dos Açores

A presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Cristina Calisto e o vereador Nelson Santos, visitaram esta quinta-feira, as obras de construção do Hospital Internacional dos Açores (HIA), no Tecnoparque, na cidade de Lagoa.

Foi com agrado que a autarca lagoense constatou que as obras estão a decorrer a bom ritmo, onde tudo indica que o mesmo ficará pronto atempadamente, mais precisamente no primeiro trimestre de 2020.





“Congratulo todos os envolvidos nesta obra, desde a administração do HIA, aos empreiteiros, pois todos juntos, tudo faremos para cumprir com as datas e metas que nos comprometemos em assumir aquando do lançamento da primeira pedra deste hospital”, disse a presidente da autarquia citada em nota de imprensa, relembrando que aquela infraestrutura “trará prestígio ao concelho de Lagoa, sendo um projeto gerador de riqueza, que virá reforçar a dinamização empresarial, o desenvolvimento turístico e económico”.





Explica a nota que os empreiteiros encontram-se, atualmente, a trabalhar nos blocos A, B e C, sendo que o HIA terá um total de sete blocos, tendo sido “alargado os horários de trabalho diurnos e aos sábados, por forma a conseguir algumas medidas de aceleramento, principalmente para ganhar tempo e prevenir dias menos frutuosos, quando as situações climatéricas não o permitem. Desse modo, também irão iniciar a utilização de uma segunda grua, que permitirá um aumento considerável na produção do trabalho, sendo que a construção deverá chegar a termo, finais de 2019”.





O HIA será a primeira unidade hospitalar privada do arquipélago, situado na Lagoa e pretende reforçar a prestação de cuidados de saúde da região, com cerca de 12.500m2 divididos por três pisos, com 44 especialidades médicas, prevendo-se que o capital humano atinja os 350 colaboradores.