Cristiano Ronaldo ganha prémio 'Golden Foot' 2020

“Adeptos de todo o mundo escolheram o melhor jogador de futebol de 2020, entregando o 18.º Prémio ‘Golden Foot’ a Cristiano Ronaldo. A estrela da Juventus e da seleção de Portugal obteve o maior número de votos entre os 10 candidatos selecionados este ano”, refere a organização.

Aos 35 anos, o campeão italiano pela Juventus, que sucede ao médio croata Luka Modric, com quem jogou no Real Madrid, conquista mais um prémio, este inédito na sua carreira.

‘CR7’ superiorizou-se a outras estrelas, como o argentino Lionel Messi, do FC Barcelona, o polaco Robert Lewandowski, do Bayern Munique, ao seu colega italiano da Juventus Giorgio Chiellini, ao argentino do Manchester City Sergio Aguero, ao brasileiro Neymar do Paris Saint-Germain, ao espanhol Sergio Ramos do Real Madrid, ao egípcio Mohamed Salah do Liverpool, ao espanhol Gerard Piqué do FC Barcelona e ao chileno Arturo Vidal do Inter.

Os 10 finalistas que são escolhidos para irem à votação do público foram designados por um painel de jornalistas internacionais.

Pela primeira vez, foi atribuído o prémio ‘Golden Foot Prestige’, homenageando o italiano Andrea Agnelli, presidente da Juventus, que ganhou nove campeonatos italianos seguidos e conquistou 17 troféus em 10 anos.

A organização do Golden Foot recorda que não realizou a habitual gala, no Mónaco, devido à pandemia de covid-19.