Cristiano Ronaldo "bisa" na reviravolta da Juventus em Empoli

O Empoli adiantou-se este sábado no marcador e ameaçava a primeira derrota da Juventus na liga italiana de futebol, mas Cristiano Ronaldo resolveu os problemas coletivos com talento individual, fazendo os dois golos da vitória por 2-1.

A Juventus chegou assim aos 28 pontos em 30 possíveis e garantiu que vai pelo menos manter a vantagem sobre o Nápoles, segundo classificado, com 23, que domingo recebe a Roma, enquanto o recém-promovido Empoli é antepenúltimo com somente seis.

Depois da vitória por 1-0 na visita ao Manchester United de José Mourinho, para a Liga dos Campeões, a equipa de Massimiliano Allegri esteve mal no primeiro tempo, facto aproveitado pelo Empoli para se adiantar aos 28 minutos, em lance no corredor direito concluído com pontapé, sem oposição de Caputo, o quarto tento esta época.

Um remate de Pjanic (48) ao ferro, ainda desviado pelo guarda-redes, mostrava uma Juventus apostada em dar a volta na segunda parte, missão em que teve a ‘ajuda’ de Bennacer, que perdeu uma bola na área e depois cometeu penálti desnecessariamente sobre Paulo Dybala, permitindo o empate a Cristiano Ronaldo, aos 54 minutos.

Tudo ficou decidido aos 70, quando o avançado português aproveitou algum espaço e disparou uma 'bomba' de fora da área, para fazer o seu sétimo golo no campeonato e assegurar um triunfo sofrido à 'juve'.

Horas antes, o Parma, com o central português Bruno Alves no ‘onze’, perdeu por 3-0 em casa da Atalanta, desaire que começou com autogolo do seu companheiro de defesa Riccardo Gagliolo (55).

O Parma partilha o nono lugar com o Génova e o Torino, com 13 pontos, enquanto a Atalanta ficou a um ponto, emparelhada com o AC Milan e SPAL. Ainda hoje jogam Torino e Fiorentina.