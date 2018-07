Cristiano Ronado iniciou esta segunda-feira os trabalhos pela Juventus

Cristiano Ronaldo, a mais mediática transferência de verão do futebol mundial, iniciou esta segunda-feira os trabalhos na Juventus, em Turim, enquanto a equipa prossegue o estágio nos Estados Unidos.

Para o primeiro treino, junto com outros atletas que também estiveram no Mundial2018 da Rússia e por isso iniciaram a temporada mais tarde, o ex-jogador do Real Madrid tinha uns 200 adeptos à espera para o saudar.

Os argentinos Paulo Dybala e Gonzalo Higuain, o colombiano Juan Cuadrado, o brasileiro Douglas Costa e o uruguaio Rodrigo Betancur foram alguns dos novos companheiros com quem realizou o apronto inaugural pela ‘vecchia signora’.

Aos 33 anos, o ‘capitão’ da seleção de Portugal assinou pela heptacampeã de Itália, que pagou aos ‘merengues’ 112 milhões de euros.

Cristiano Ronado, que assumiu um vínculo de quatro épocas, foi eleito o melhor futebolista do mundo por cinco vezes, tantas quanto o argentino Lionel Messi, estando entre os 10 finalistas para o cetro em 2018.

Depois de deixar o Sporting em 2003, ‘CR7’ jogou no Manchester United até 2009, ano em que se mudou para o Real Madrid, clube pelo qual marcou 450 golos em 438 jogos e venceu, entre outros títulos, quatro ligas dos campeões e três mundiais de clubes.