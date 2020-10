Crise climática ameaça saúde e segurança de milhões de pessoas em África

O relatório anual sobre o estado do clima em África, publicado pela Organização Meteorológica Mundial (OMM), agência das Nações Unidas, revela, por exemplo, que a subida do nível do mar nas costas orientais de África é superior a cinco milímetros por ano, ou seja, acima da média global, de três e quatro milímetros.

Além disso, 56% das costas de vários países da África Ocidental, como Senegal e Costa do Marfim, estão a sofrer uma rápida erosão, adverte o estudo, que prevê também "efeitos devastadores na produção de culturas e na segurança alimentar".

Secas, pragas e inundações irão afetar 13% dos rendimentos agrícolas na África Ocidental e Central, 11% no norte do continente e 8% no leste, refere o estudo, que prevê efeitos particularmente adversos nas culturas de arroz e trigo.

O documento também aponta para um aumento de doenças como resultado do aquecimento global, entre elas a malária, porque os mosquitos portadores são cada vez mais capazes de viver em áreas mais altas da África Oriental.

A OMM estima no mesmo relatório os efeitos económicos adversos que o aquecimento global poderia ter em África.

Pelas contas daquela agência da ONU, os efeitos do aquecimento global poderão significar um corte entre 2,2 e 12,1% do PIB do continente, se a temperatura média subir entre um e quatro graus, com efeitos mais severos na zona equatorial.

O documento aponta que, em 2019, o continente sofreu catástrofes climáticas, como o ciclone Idai, que causou centenas de milhares de deslocados nos países do sudeste (Moçambique, Zimbabué, Maláui e Madagáscar), enquanto que o Corno de África e o Sahel sofreram várias cheias.

"As alterações climáticas estão a afetar cada vez mais o continente africano, e cada vez mais os mais vulneráveis e contribuindo para a insegurança alimentar e o deslocamento de populações", concluiu o secretário-geral da OMM, Petteri Taalas, ao apresentar o relatório.

O finlandês recordou que nos últimos meses África também foi afetada por pragas de gafanhotos do deserto, podendo agora sofrer secas devido à influência do fenómeno La Niña, e o custo humano e económico destas e outras catástrofes foi agravado pela pandemia da covid-19.