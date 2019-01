Criminalidade desceu em todas as regiões do país em 2018

A criminalidade desceu em 2018 em todas as regiões do país e os assaltos a caixas multibanco, um dos crimes que mais subiu em 2017, diminuíram 90%, disse o ministro da Administração Interna.

Na comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, Eduardo Cabrita deu conta aos deputados dos dados provisórios sobre a criminalidade de 2018, precisando que até novembro há um “aprofundamento de uma tendência de redução”.

Segundo o ministro, a criminalidade geral registou uma descida de 3,4% em 2018 face ao ano anterior, enquanto a criminalidade violenta e grave, “aquela que mais afeta a perceção no geral de segurança”, desceu cerca de 10%.

Eduardo Cabrita frisou que esta redução “tem como facto inovador” ocorrer “em todos os espaços do território nacional”, designadamente em todas as regiões do continente, Madeira e Açores.

Em relação a um dos crimes que mais tinha subido em 2017, os assaltos a máquinas ATM, o ministro adiantou que se registou uma redução de 90% em 2018, passando das 300 ocorrências para “algumas quatro dezenas”.