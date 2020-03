Criado número para vítimas de violência doméstica pedirem ajuda por SMS

De acordo com uma informação divulgada hoje pelo gabinete da secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, o novo número para envio de mensagens de telemóvel pretende dar resposta a situações de risco que possam ser acentuadas pelo contexto de isolamento social provocado pela epidemia de covid-19.

“O confinamento de mulheres e crianças no espaço doméstico junto com agressores pode, no entanto, agudizar o risco de estas sofrerem diversas formas de violência e limitar a sua capacidade de pedir ajuda, pelo que se torna necessário disponibilizar às vítimas novas formas de comunicação e de pedido de apoio escrito, que complementem o atual serviço telefónico de informação às vítimas de violência doméstica”, refere o comunicado do Governo.

O número 3060 é gratuito “e garante a confidencialidade, uma vez que não fica qualquer registo no detalhe mensal das faturas”.

“Do outro lado, a responder às SMS, está a equipa especializada da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG), de forma permanente e em articulação com toda a Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, à semelhança do que já acontece com a linha telefónica (800 202 148) e com o novo e-mail de emergência (violência.covid@cig.gov.pt)”, acrescenta-se no comunicado.