Criadas barreiras para impedir gaivotas e melhorar água no ilhéu de Vila Franca nos Açores

A secretaria do Ambiente e Alterações Climáticas do Governo dos Açores anunciou hoje a implementação de “barreiras físicas” no ilhéu de Vila Franca do Campo para impedir o pouso das gaivotas e melhorar a água balnear daquela zona.