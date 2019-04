Criada linha de financiamento para 'business angels' que queiram investir nos Açores

As mais lidas

“Já temos dois ‘business angels’ do continente interessados em participar. Obviamente que a linha é aberta também a ‘business angels’ dos Açores”, revelou Frederico Serras Gago.

Esta é a primeira linha de financiamento de ‘business angels’ destinada exclusivamente a empresas dos Açores, mas este modelo de investimento já deu bons resultados no continente português, segundo Frederico Serras Gago.

“No fundo, estamos a captar para os Açores aqueles que são os principais ‘business angels’ que estão em Portugal, para que possam apoiar empresas açorianas no início da sua atividade, trazer capital, mas também trazer essencialmente conhecimento e experiência a essas empresas açorianas que iniciam agora a sua atividade”, frisou.

Segundo Sérgio Ávila, mais do que a injeção de capital nas novas empresas, esta medida pretende dar mais conhecimento e contactos aos empreendedores açorianos.

“Vamos abrir uma linha de financiamento para ‘business angels’, com uma dotação de um milhão de euros. Essa linha vai selecionar e financiar as entidades veículo das ‘business angels’ e essas entidades vão receber o máximo de 325 mil euros de financiamento público”, avançou Frederico Serras Gago, da IFD.

O concurso público de seleção dos investidores que terão acesso à linha de financiamento abre no dia 15 de abril e a lista dos escolhidos será divulgada em junho.

O governante falava, em declarações aos jornalistas, em Angra do Heroísmo, à margem da apresentação da linha de financiamento, que terá verbas do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e será gerida pela Instituição Financeira de Desenvolvimento (IFD), sociedade financeira detida pelo Estado português.

“É um modelo que tem demonstrado sucesso a nível mundial e que traz às empresas que se iniciam um parceiro financeiro, que traz capital para o desenvolvimento da empresa, mas que traz essencialmente conhecimento, contactos e experiência de gestão, para apoiar as empresas numa primeira fase”, adiantou o vice-presidente do Governo Regional, Sérgio Ávila.

