Criada associação que vai gerir a Escola do Mar dos Açores

O secretário regional do Mar, Ciência e Tecnologia, anunciou, na cidade da Horta, que “estão reunidas todas as condições” para que a Escola do Mar dos Açores “tenha sucesso” e para que seja possível “levar à frente” a estratégia que foi definida pelo Executivo açoriano em termos de “aproveitamento do nosso mar e do potencial que temos, no desenvolvimento que podemos incutir na ‘economia azul’, o que só pode ser feito com gente capacitada e formada”.