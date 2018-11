Crescimento do turismo nos Açores não representa maior pressão

A governante, que falava no âmbito do Encontro “Turismo Sustentável”, que decorreu em Ponta Delgada, mencionou que com o crescimento no turismo surgem preocupações sobre a "real sustentabilidade e a capacidade" de preservar o ambiente "sem menosprezar a qualidade de vida dos açorianos”, ressalvando que os números mostram que a região tem “capacidade de crescimento, também em número” e que tem “uma margem muito grande para continuar a garantir a qualidade de vida dos açorianos.Os dados mostram que, depois de um crescimento de 93% nas dormidas nos últimos três anos, este ano prevê-se uma desaceleração do crescimento, o que é “positivo porque permite consolidar e garantir a oferta de qualidade”, afirmou a governante.Sobre o impacto deste aumento na região, os números revelam que os hóspedes e os visitantes diários exercem apenas 2,65% da pressão sobre o destino e que a intensidade turística no arquipélago em 2017, que corresponde à percentagem de visitantes por dia, foi de apenas 2,67%, e a densidade turística no mesmo ano, que diz respeito ao número de hóspedes por quilómetro quadrado, foi de 2,8, enquanto na Madeira foi de 29,1.Pedro Barreto, administrador do BPI, que promoveu o encontro, destacou que, apesar do aumento nas dormidas, “a pressão que existe sobre a oferta não é tão significativa assim, o que é importante para manter a qualidade”.Também a certificação da região enquanto destino sustentável, que o executivo pretende obter já no próximo ano, foi motivo de destaque por parte do gestor, que considera que este “é um setor absolutamente central, nos Açores e em Portugal”.