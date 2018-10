Crescimento acentuado do consumo das famílias nos Açores

Considerando os valores corrigidos de sazonalidade, o crescimento é significativo, ou seja, 4,4% na média dos últimos 12 meses, refletindo estabilidade no crescimento deste indicador de consumo das famílias, avança nota publicada no Gacs.







Relacionado também com o consumo privado, e segundo informação divulgada pelo SREA, as compras com cartão eletrónico atingiram perto de 80 milhões de euros no mês de setembro, aumentando 6,4% em termos homólogos, sendo que cerca de 70 milhões são de compras com cartão de bancos nacionais, o que representa um acréscimo de 5%.





Dizem os dados que no mês de setembro, o valor global dos levantamentos (50,2 milhões de euros) e das compras através de cartão (79,8 milhões de euros) teve um aumento homólogo de 4%, atingindo 130 milhões de euros.







Ainda de acordo com o Serviço Regional de Estatística dos Açores, no 3.º trimestre deste ano, que abrange os meses de verão, as compras efetuadas por intermédio de terminais de pagamento automático totalizaram 270 milhões de euros, crescendo 8% em comparação com igual período do ano anterior.