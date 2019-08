CRAA promove a 'Açores Artesanal Semana dos Baleeiros'

A mostra conta com a participação de 19 empresas de artesanato da Terceira e do Pico, que vão apresentar trabalhos nas áreas dos bordados, rendas, têxteis para o lar, osso, chifre e similares, bijuteria, cerâmica e azulejaria.





De acordo com nota, estarão também patentes trabalhos nas áreas da confeção de bonecos de pano, acessórios de vestuário, escamas de peixe, arte de trabalhar o vidro, fabrico de papel, bolos, doçaria e confeitos e produção de licores, xaropes e aguardentes, entre outras.





Durante o evento será realizado um workshop de adufe, que terá lugar todos os dias, das 21 horas às 21h30, e será ministrado pelo artesão Rui Silva.





Os interessados em participar neste workshop devem inscrever-se no CRAA, através do telefone 296 309 100 ou do email craa@azores.gov.pt







A "Açores Artesanal Semana dos Baleeiros", que conta com a parceria da Câmara Municipal das Lajes do Pico, tem entrada gratuita e será inaugurada a 19 de agosto às 19 horas