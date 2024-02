CPR é prioridade para Rúben Rodrigues

O campeão dos Açores de Ralis em título, Rúben Rodrigues, assumiu que a participação no Campeonato de Portugal de Ralis será a prioridade para esta época, face às facilidades logísticas que apresenta em relação à participação nas provas do Campeonato dos Açores de Ralis (CAR).

“Para já, vamos começar no Rali Serras de Fafe que já se realiza daqui a dois fins de semana. Temos também agendada a nossa participação em Aboboreira”, admite o piloto.

O objetivo, assegura, é participar no maior número possível de provas nos nacionais, ainda sem saber ao certo quantas.

“Nós gostávamos muito de ter orçamento para participar nas provas todas, mas vamos ver”, adianta. “Vamos prova a prova. Elevar os nossos patrocinadores, a nossa imagem e a marca também, para que seja possível um bom desempenho”.

Para este ano, a dupla Rúben e Estêvão Rodrigues irá continuar a contar com o apoio da Skoda, existindo a possibilidade de “mudar para uma viatura mais atual”, algo que ainda não está garantido.



Rúben Rodrigues relega para segundo plano a participação no CAR, uma vez que, em termos logísticos e com provas tão próximas entre si no calendário, é mais fácil competir em Portugal continental. “Só temos de nos deslocar eu e o meu irmão, o resto da equipa já está no continente”, explica.



“É mais fácil deslocarmo-nos de camião de prova para prova do que andarmos constantemente de barco e avião”, adianta.

“O CAR para nós vai ser uma incerteza. Já expressei o que acho que está mal, mas parece que ninguém ouve e ninguém fala com ninguém”, lamenta o piloto, referindo-se às deslocações e processos administrativos do regional.