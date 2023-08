De acordo com uma nota de imprensa dos comunistas, o Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM) tem apenas combatido a crise económica e social com “algumas medidas avulsas, sem qualquer sustentabilidade”.

“Fica cada vez mais claro que as opções políticas tomadas não são para resolver os problemas sentidos pelas populações, nem para resolver os problemas do desenvolvimento económico que se colocam a esta ilha e à região no seu todo”, acusam os comunistas na nota.