Covid-19: Proença quer público nos estádios tal como na Festa do Avante ou nas touradas

Pedro Proença partilhou essa convicção no final da cerimónia do sorteio das competições da LPFP, embora vincando que essa é uma questão que "está nas mãos da Direção-Geral da Saúde [DGS]".

"Se permitem que na festa do Avante haja público, assim como nas touradas, também podemos criar todas as condições para que, rapidamente, possa haver adeptos no futebol profissional", disse o dirigente, em referência à pandemia de covid-19.

Pedro Proença vincou, ainda assim, que os clubes "sabem que há valores, como a Saúde, que, neste momento, não se podem ultrapassar”, mas lembrou que "o futebol vive para os espetadores".

"O que pedimos é que haja uma equidade para o futebol em relação a outras atividades", vincou.

O líder da LPFP recuperou "a forma exemplar" como o organismo conseguiu "terminar a competição [I Liga] na época passada", depois de esta ter sido interrompida em março devido à pandemia de covid-19, assumindo estar preparado "para adicionar público" esta temporada.

A Liga de Clubes já anunciou a intenção de ter adeptos nas bancadas na ‘final four' da Taça da Liga, no Estádio Municipal de Leiria, mas acredita que "muito antes" o público possa ver ao vivo as outras competições.

"Temos a expectativas que coisas aconteçam antes da ‘final four' em Leiria. O documento que entregámos na DGS vai nesse sentido, que essa antecipação do regresso aconteça antes [de janeiro]. Mas é o quadro pandémico que vai determinar a tomada de posição da DGS", disse Pedro Proença.

O líder da LPFP garantiu que "os clubes sempre se sujeitaram às regras da Direção-Geral da Saúde e continuarão a fazê-lo".

A I Liga terá início no fim de semana de 19 e 20 de setembro, uma semana depois do arranque da II Liga, sendo que ambas as competições profissionais terminam no dia 19 de maio de 2021.

Portugal contabiliza pelo menos 1.815 mortos associados à covid-19 em 57.074 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).