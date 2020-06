Covid-19: PR diz que profissionais de saúde do Nordeste são “exemplo a nível nacional” (fotos)

"Queria agradecer-vos a todos e a todos. É um exemplo a nível nacional. Um exemplo para todos nós, para todos os portugueses", declarou o chefe de Estado em visita ao Centro de Saúde do Nordeste, onde foi recebido pelos profissionais de saúde da instituição.

O PR visitou durante o dia de hoje o concelho do Nordeste, em São Miguel, que registou 54 casos de covid-19 e de onde eram provenientes 12 das 16 mortes pelo novo coronavírus na região, todos utentes do lar de idosos do concelho.

"Houve, obviamente, outras situações críticas, como sabem em território nacional, mas esta foi uma que foi acompanhada com particular emoção e solidariedade", afirmou, referindo-se à situação do Nordeste.

Marcelo Rebelo de Sousa disse também ser "possível" manter as eleições regionais dos Açores para o final deste ano, referindo que irá ouvir os partidos "entre o final deste mês e do mês que vem" sobre a data para o ato eleitoral.

"Vou ouvir as posições dos partidos sobre a fixação concreta das datas das eleições, mas a expectativa, estando a situação como está hoje e como se pensa que irá estar nos próximos meses, é que é possível" manter as eleições, destacou.

A visita do PR foi anunciada na passada sexta-feira, dia em que os Açores ficaram sem casos ativos de Covid-19, após a recuperação do último infetado.

No total, foram detetados na região um total de 146 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença Covid-19, verificando-se 130 recuperados e 16 óbitos.

Dos 146 casos, 108 foram registados São Miguel, 11 na Terceira, cinco na Graciosa, sete em São Jorge, dez no Pico e cinco no Faial. As ilhas das Flores, Corvo e Santa Maria mantiveram-se imunes ao novo coronavírus.