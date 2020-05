Covid-19: Obama critica veladamente administração de Donald Trump em cerimónia virtual

Obama não tem por hábito criticar em público Donald Trump, mas já emitiu de forma velada diversas observações contrárias à atual administração da Casa Branca.

No decurso de uma mensagem de felicitações difundida na tarde de hoje para os diplomas da rede das universidades historicamente negras (HBCU), o ex-Presidente optou por evocar as consequências da pandemia provocada pelo novo coronavírus.

“Antes de tudo, esta pandemia enterrou em definitivo a ideia de que os nossos responsáveis sabem o que fazem”, disse Obama.

“Muitos deles nem sequer procuram fazer parecer que são responsáveis”, acrescentou.

O ex-Presidente e membro do Partido Democrata sublinhou igualmente que a crise sanitária é reveladora das desigualdades que afetam os negros norte-americanos e aparentemente indignou-se, mas sem referência explícita, com a morte de Ahmaud Arbery, 25 anos, abatido em 23 de fevereiro quando fazia ‘jogging’ num bairro residencial de Brunswick, cidade da Geórgia, um estado do sul do país.

“Uma doença como esta deixa transparecer as desigualdades subjacentes e o peso histórico que as comunidades negras deste país transportam”, afirmou Barack Obama.

E prosseguiu: “Observamos que quando um homem negro faz o seu ‘jogging’, há gente que decide interpelá-lo, interrogá-lo, e abatê-lo caso não se submeta às suas perguntas”.

O antigo presidente vai exprimir-se num segundo acontecimento virtual, às 20:00 locais (01:00 de domingo em Lisboa), transmitido por diversas cadeias televisivas e intitulado “Graduate Together".

Esta iniciativa destina-se a estudantes liceais que estão privados das cerimónias de final do curso secundário, que tradicionalmente constituem importantes acontecimentos nos estabelecimentos escolares.

Em privado, e segundo os media norte-americanos, Barack Obama já qualificou mais explicitamente a gestão da pandemia por Donald Trump de “desastre caótico absoluto”, durante contactos com antigos colaboradores em 08 de maio.

Na ocasião assegurou que vai despender “o tempo que for necessário para fazer campanha o mais intensamente possível por Joe Biden”, a quem concedeu o seu apoio oficial, em 14 de abril, numa longa mensagem vídeo, na perspetiva das presidenciais de novembro próximo.

Contra Donald Trump, que evocou a existência de uma conspiração contra si designada “Obamagate”, o ex-Presidente respondeu na semana passada com uma palavra na rede social o Twitter: “Votai”.

Barack e Michelle Obama vão participar numa terceira cerimónia, em 06 de junho, intitulada "Dear Class of 2020", designadamente com a participação da cantora Lady Gaga e a militante paquistanesa e prémio Nobel da Paz Malala Yousafzai.

