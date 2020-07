As vítimas, uma mulher de 93 anos, um homem de 82, e outro de 52, que é a primeira vítima na comunidade do surto detetado num lar em 18 de junho, estavam todas internadas no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE).

Pese embora o óbito das três pessoas, o número de doentes internados no HESE subiu para 20 (eram 17 no sábado), dos quais cinco estão na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI).