Covid-19: Novo infetado eleva para três os casos ativos na Madeira

"Durante o dia de hoje, foi confirmado um novo caso positivo para covid-19, identificado sábado no contexto de rastreio de passageiros implementado no Aeroporto da Madeira", refere o boletim sobre a situação epidemiológica da doença na Região Autónoma da Madeira (RAM) emitido hoje pelo IASAÚDE.

Segundo este organismo, "trata-se de um caso importado da Região de Lisboa e Vale do Tejo, o doente permanecia em Lisboa desde fevereiro, tendo residência oficial no concelho do Funchal. O doente permanece em confinamento em hoteleira dedicada e a investigação epidemiológica do caso está em curso".

"São 92 os casos de covid-19 confirmados e contabilizados até à data na Região Autónoma da Madeira, dos quais 89 são casos recuperados", diz o boletim, acrescentando que "os três casos ativos permanecem em unidade hoteleira, sem necessidade de cuidados hospitalares".

Segundo o IASAÚDE, "até ao dia 20 de junho, foram contabilizadas na Região 1546 notificações de casos suspeitos de covid-19, das quais, 1454 não se confirmaram".

No total, são 1079 as pessoas acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região, 497 pessoas em vigilância ativa e 582 em autovigilância.

Relativamente a testes para despiste de covid-19, o total de amostras processadas no Laboratório de Patologia Clínica do SESARAM é, até à data, de 20 607 e o número de utentes alvo de teste à COVID-19 na Região é de 18 476.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 464 mil mortos e infetou mais de 8,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.528 pessoas das 38.841 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.