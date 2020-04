Covid-19: NBA reabre alguns centros de treino na sexta-feira

Segundo aquele site de notícias, os jogadores não poderão ainda treinar-se em conjunto e vão limitar-se a exercícios individuais em ambiente “são e controlado”.

A reabertura em 01 de maio dos centros deverá acontecer com equipas como os Atlanta Hawks e os Oklahoma City Thunder, que se localizam, respetivamente, na Geórgia e no Oklahoma, dos primeiros estados a aliviar o confinamento e as regras de circulação e onde se poderá de novo utilizar recintos desportivos e ginásios.

A época 2019/20 da NBA está suspensa desde 12 de março, depois de o francês Rudy Gobert, dos Utah Jazz, ter tido um teste positivo de covid-19.

Adam Silver, 'patrão' da NBA, disse no início de abril que não se ia pronunciar até maio sobre o retomar da prova, que devia ter ido para 'play-off' em 18 de abril.

Os Estados Unidos são o país mais afetado com a pandemia de covid-19, registando já mais de 940 mil casos e 54 mil mortes. A nível global, o surto já chegou aos 2,9 milhões de casos, com 200 mil mortes.