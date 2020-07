Covid-19: Melbourne coloca milhares em confinamento após surto de centenas de casos

Segundo a AFP, centenas de polícias foram deslocados para fazer cumprir as medidas em nove torres de habitação, depois de terem sido descobertos 108 novos casos de coronavírus no estado de Victoria, no sudeste da Austrália, o que configura um crescimento diário recorde de novos casos, em meses.

“Há muitas, muitas pessoas vulneráveis que vivem nessas torres”, sublinhou hoje o primeiro-ministro daquele estado, Daniel Andrews, à comunicação social, acrescentando que alguns regressam a casa no final do dia, sabendo que não podem voltar a sair durante os próximos cinco dias.

As novas medidas de confinamento na região norte de Melbourne representam um “grande desafio logístico”, segundo as autoridades, incluindo o envio de alimentos a cerca de três mil habitantes e a alocação de pelo menos 500 polícias por turno.

“A principal prioridade é detetar cada caso em cada uma das torres, para evitar uma explosão de infeções”, acrescentou Annaliese van Diemen, diretora adjunta de saúde pública do estado de Victoria.

Para conter a epidemia, o primeiro-ministro estadual anunciou na terça-feira que cerca de três dezenas de quarteirões de Melbourne entrariam em confinamento, uma medida que abrange mais de 300 mil habitantes da cidade, que tem no total cinco milhões, e que deve permanecer em vigor até 29 de julho.

Os habitantes serão autorizados a sair de casa unicamente para trabalhar ou frequentar a escola, fazer exercício ou comprar alimentos e produtos de primeira necessidade.

Até ao momento, a Austrália, que figura entre os países apontados como exemplo no combate ao novo coronavírus, registou cerca de 7.800 casos e uma centena de mortes numa população de 25 milhões de habitantes.

Várias regiões do país não registam qualquer caso ativo de infeção, o que permite a muitos estados continuar a levantar medidas de confinamento postas em prática a partir do final de março.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 526 mil mortos, incluindo 1.598 em Portugal.