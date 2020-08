Covid-19: Mais de 766 mil mortes em 21,5 milhões de casos em todo o mundo

Foram oficialmente relatados mais de 21.500.350 casos de infeção, em 196 países e territórios, dos quais pelo menos 13.205.100 são agora considerados curados, segundo a agência de notícias francesa.

O número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do número real de infeções, uma vez que alguns países testam apenas os casos graves, outros priorizam o teste para rastreamento e muitos países pobres têm capacidade limitada de teste, adverte a AFP.

No sábado, foram notificadas em todo o mundo 5.663 novas mortes e 264.102 novos casos.

Os países que registaram o maior número de novas mortes nos seus últimos relatórios são os Estados Unidos (1.105), Índia (944) e Brasil (709).

Segundo a AFP, os Estados Unidos são o país mais afetado em termos de mortes e casos, com 169.489 mortes em 5.361.613 casos diagnosticados desde o início da pandemia, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins. Pelo menos 1.818.527 pessoas foram declaradas curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil com 107.232 mortes para 3.317.096 casos, o México com 56.543 mortes (517.714 casos), a Índia com 49.980 mortes (2.589.682 casos) e o Reino Unido com 41.361 mortes (317.379 casos).

Entre os países mais atingidos, a Bélgica é o território que regista o maior número de mortes em relação à sua população, com 86 mortes por 100.000 habitantes, seguida do Peru (79), Espanha (61), Reino Unido (61) e Itália (59).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) contabilizou oficialmente um total de 84.808 casos (22 novos entre sábado e domingo), incluindo 4.634 mortes (0 novos) e 79.519 recuperações, informa ainda a AFP.

A América Latina e as Caraíbas totalizaram 240.071 mortes para 6.111.270 casos, hoje às 11:00.

A Europa contabiliza 210.374 mortes (3.309.567 casos), os Estados Unidos e Canadá 178.549 mortes (5.483.457 casos), a Ásia 79.406 mortes (3.940.731 casos), e o Médio Oriente 32.068 mortes (1.319.087 casos).

África soma 25.331 mortes (1.110.768 casos) e a Oceânia 429 mortes (25.476 casos).

O balanço da AFP foi feito com base em dados recolhidos pelas delegações da agência junto de autoridades de Saúde e em informações da Organização Mundial de Saúde. Devido a correções feitas pelas autoridades ou divulgação tardia de dados, os números do aumento de 24 horas podem não corresponder exatamente aos publicados no dia anterior.

O novo coronavírus que provoca a doença covid-19 já matou em Portugal, 1.775 pessoas das 53.981 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.