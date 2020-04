Segundo dados recolhidos até às 19:00 TMG (Tempo Médio de Greenwich), 20:00 em Lisboa, de hoje, registaram-se 200.736 mortes em todo o mundo (num total de 2.864.071 casos), das quais 122.171 na Europa (em 1.360.314 casos), o continente mais afetado.

Seguem-se os Estados Unidos, com 53.070 mortes, Itália, com 26.384, Espanha, com 22.902, França, com 22.614, e o Reino Unido, com 20.319.