Covid-19: Hong Kong adota novas medidas após 100 novos casos em 24 horas

Os 100 novos casos identificados nas últimas 24 horas são um recorde, segundo noticia a agência AFP.

"Acredito que a situação é realmente crítica e não há evidências de que esteja a ser controlada", destacou Carrie Lam enquanto falava com jornalistas.

Segundo a governante, nas últimas duas semanas registaram-se 500 novos casos de infeção por covid-19, elevando o total de casos naquela cidade para 1.788, incluindo 12 mortes.

Carrie Lam anunciou novas medidas, onde se inclui um plano para tornar obrigatório o uso de máscara em locais públicos fechados ou a obrigação de trabalhar em casa para funcionários ‘não essenciais’ do serviço público.

A região semiautónoma chinesa foi uma das primeiras áreas a ser afetada pela pandemia, que foi detetada na China em dezembro.

Inicialmente, Hong Kong registou resultados positivos na luta contra a covid-19, terminando praticamente com os casos de contágios locais em junho.

Mas o número de novos casos começou a subir novamente nas últimas duas semanas e os médicos estão agora com dificuldades para identificar as cadeias de transmissão naquele território densamente povoado, com 7,5 milhões de pessoas.

Na semana passada, as autoridades determinaram novas medidas de distanciamento social, como o fecho de ginásios e a obrigatoriedade de utilizar máscara no transporte público.

Os restaurantes só podem servir comida depois das 18:00.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 600 mil mortos e infetou mais de 14,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.