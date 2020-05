Covid-19: Governo francês desaconselha viagens de férias fora do país no verão

“As fronteiras com o espaço Schengen (de livre circulação europeia) vão continuar a ser fortemente controladas. Apelamos vivamente aos franceses a não considerarem as férias no estrangeiro", afirmou a governante, em declarações à France Inter, instando ainda a população a avançar com reservas para os meses de julho e agosto, uma vez que as decisões em relação a junho sobre as restrições ainda em vigor só vão ser tomadas “na próxima semana”.

Elisabeth Borne foi também confrontada com a posição adotada pelo governo espanhol, que anunciou esta semana a abertura de fronteiras a turistas de todo o continente europeu, mas reiterou a orientação anteriormente manifestada e deixou mesmo um reparo à decisão do executivo liderado por Pedro Sánchez.

“[Não é possível] atualmente recomendar aos franceses que reservem férias em Espanha. É uma opção que Espanha tomou, enquanto o país adotou regras para as pessoas que chegam de avião, o que é contraditório”, observou a ministra francesa.

França é o quinto país do mundo mais atingido em termos de óbitos relacionados com o novo coronavírus, atrás de Estados Unidos (97.087), Reino Unido (36.793), Itália (32.785) e Espanha (28.752), tendo já registado 28.332 mortes em mais de 182 mil casos de infeção desde o início da pandemia.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 342 mil mortos e infetou mais de 5,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios. Mais de dois milhões de doentes foram considerados curados.