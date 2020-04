Covid-19: Espanha vai prolongar o estado de emergência por mais duas semanas até 09 de maio

“Vou propor ao parlamento o prolongamento do estado de emergência por mais 15 dias até [às 24 horas de] 09 de maio, afirmou Sánchez numa mensagem televisiva.

O chefe do Governo espanhol explicou que vai comunicar aos presidentes das comunidades autónomas espanholas a intenção de prolongar o período de exceção e que o Conselho de Ministros irá aprovar a proposta, que terá de ser aprovada pelo parlamento, o que deverá acontecer durante a próxima semana.

Pedro Sánchez também avançou a vontade do executivo de “aliviar” as medidas de confinamento a partir de 27 de abril, nomeadamente para dar aos menores “a possibilidade de saírem de casa e beneficiar de um momento fora” do seu lar.

“Progressivamente, vamos tomar mais medidas e espero que isso seja o mais rapidamente possível”, disse Sánchez, ao mesmo tempo que advertia que se forem detetados "reveses" na luta contra a covid-19, as decisões serão revistas e tomadas novas medidas.

O chefe do executivo espanhol considerou que a situação da luta contra a pandemia ainda é "insuficiente” e “frágil”, não podendo ser posta “em risco com decisões precipitadas".

Segundo Pedro Sánchez, “o ritmo de progressão da doença” diminuiu de uma situação, antes da entrada em vigor do estado de emergência, em que uma pessoa doente infetava “três” para uma em que, atualmente, apenas transmite a “menos de uma”: “Cada pessoa infetada não chega a contagiar outra”, acrescentou.

O “estado de emergência” está em vigor em Espanha desde 15 de março e até 25 de abril, tendo o chefe de Governo sublinhado que 42% dos diagnosticados já estão recuperados (curados) da covid-19, “uma das taxas mais elevadas dos países afetados”.

A evolução da epidemia de coronavírus, marcada nos últimos dias por uma diminuição nas urgências, internamentos e unidades de cuidados intensivos dos hospitais, está agora centrada no aumento significativo dos infetados detetados, devido ao aumento do número de testes de diagnóstico realizados.

Espanha é o segundo país com mais mortos com a pandemia por cada milhão de habitantes (429 óbitos), depois da Bélgica (471) e antes da Itália (384) e França (296), numa lista em que os Estados Unidos têm 116 e Portugal 67.

Espanha registou, nas últimas 24 horas, 565 mortes devido ao novo coronavírus, um número da mesma ordem dos últimos dias, havendo até agora um total de 20.043 óbitos.

De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, há 4.499 novos casos positivos, num total de 191.726.

A região com mais casos positivos da covid-19 é a de Madrid, com 52.946 infetados e 7.132 mortos, seguida pela da Catalunha (39.943 e 3.879), a de Castela-Mancha (16.349 e 1.913), a de Castela e Leão (15.293 e 1.429) e a do País Basco (12.355 e 1.020).

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 157 mil mortos e infetou mais de 2,2 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 497 mil doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Face a uma diminuição de novos doentes em cuidados intensivos e de contágios, alguns países começaram a desenvolver planos de redução do confinamento e em alguns casos, como Dinamarca, Áustria ou Espanha, a aliviar algumas das medidas.