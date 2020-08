Covid-19: Brasil supera as 100.000 mortes

Segundo os mais recentes dados compilados pelo Conselho Nacional das Secretarias de Saúde (CNSS), o registo de mais 538 mortes nas últimas 24 horas elevou o total de vítimas mortais para 100.240, ao mesmo tempo que foram confirmados mais 21.732 novos casos de covid-19, elevando para perto de três milhões o número global de infetados.

Os números continuam a manter o Brasil como o segundo país do mundo mais afetado pela pandemia do novo coronavírus, apenas superado pelos Estados Unidos.

A 26 de fevereiro, o Ministério da Saúde brasileiro confirmou o primeiro caso de morte associada ao novo coronavírus, um brasileiro de 61 anos, residente em São Paulo, a cidade mais populosa do país, com cerca de 12 milhões de habitantes.

A 17 de março, cerca de 20 dias depois, as autoridades sanitárias confirmaram a segunda morte, a de um homem de 62 anos, igualmente residente na capital paulista.

A partir desse momento, as estatísticas foram aumentando, até que, em meados de maio, foi superada pela primeira vez a barreira dos mil óbitos diários.

Segundo os dados oficiais, a taxa de mortalidade da doença no Brasil é atualmente de 47,4 por cada 100.000 habitantes.

Em números absolutos, o Estado brasileiro mais afetado continua a ser o de São Paulo, que contabilizou mais de 600.000 casos e quase 35.000 mortes.

Sexta-feira, as autoridades paulistas decidiram adiar a reabertura das escolas em mais um mês, fixando a data para 07 de outubro.

Segundo o Ministério da Saúde brasileiro, o número de infetados, entretanto, curados é agora de 2.068.394, cerca de 70% do total de pacientes.

Cinco Estados brasileiros – Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio Grande do Norte – registam atualmente os maiores índices de contágio e de cortes associadas à covid-19.

Outras nove regiões do país mostram índices estáveis quer no número de novos contágios quer o de óbitos, enquanto nos restantes 12, o vírus começa a dar tréguas.

A pandemia de covid-19 já provocou cerca de 722 mil mortos e infetou mais de 19,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (161.358) e também com mais casos de infeção confirmados (mais de 4,9 milhões).

Seguem-se Brasil (100.240 mortos, mais de 2,9 milhões de casos), México (51.311, mais de 469 mil infetados), Reino Unido (46.566 mortos, mais de 309 mil casos) e Índia (42.518 mortos e mais de 2,1 milhões de infetados).

A Rússia, com 14.698 mortos, é o quarto país do mundo em número de infetados, depois de EUA, Brasil e Índia, com mais de 875 mil casos, seguindo-se a África do Sul, com mais de 545 mil casos e 9.909 mortos.