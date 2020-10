Covid-19: Brasil atinge 145 mil mortes após somar 708 óbitos em 24 horas

A tutela da Saúde, que ainda investiga a possível ligação de 2.424 mortes ao novo coronavírus, indicou que 526 dos 708 óbitos ocorreram nos últimos três dias, mas apenas foram incorporados nos dados de hoje.

Em relação ao número de casos confirmados, o Brasil totaliza 4.880.523, sendo que 33.431 infeções ocorreram nas últimas 24 horas.

As autoridades de Saúde brasileiras informaram ainda que 4.232.593 pessoas infetadas já recuperaram da doença causada pelo novo coronavírus, enquanto que 502.542 pacientes infetados estão sob acompanhamento médico.

A taxa de letalidade da doença no país mantém-se em 3%.

Geograficamente, os estados que concentram o maior número de casos positivos da doença são São Paulo (997.333), Bahia (313.404), Minas Gerais (302.082) e Rio de Janeiro (270.395).

Já as unidades federativas com mais mortes são São Paulo (35.956), seguido pelo Rio de Janeiro (18.665), Ceará (9.047) e Pernambuco (8.299).

São Paulo, o estado mais rico e populoso do país, com cerca de 46 milhões de habitantes, mas também o foco da pandemia em território brasileiro, ultrapassou hoje a Itália no número total de mortes devido ao novo coronavírus.

Enquanto que o país europeu totaliza 35.941 óbitos desde o início da pandemia, de acordo com o portal Worldometer, os 'paulistas' atingiram a marca de 35.956 vítimas mortais.

No balanço epidemiológico de hoje, São Paulo contabilizou 152 mortes em 24 horas, enquanto que os italianos perderam 23 pessoas para a covid-19.

Quanto ao número de infeções, o estado brasileiro registou 5.608 contágios entre quinta-feira e hoje. Já Itália somou hoje 2.499 novas infeções, elevando o número total para 319.908 casos confirmados.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão de mortos e mais de 34,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.