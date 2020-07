Covid-19: Alemanha regista aumento de 529 casos e mais uma morte num dia

De acordo com o instituto pertencente ao Ministério da Saúde alemão, houve ainda um número estimado de 300 casos curados, o que elevou o número total para os 187.000.

Os estados com mais casos registados são a Baviera, com 49.702 casos (71 hoje) e, com 45.910, a Renânia do Norte - Vestefália, jurisdição em que se verificou hoje um aumento diário de 200 casos, número acima do estado seguinte que registou mais casos diários (Baden-Württemberg, com 78 casos).

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 596 mil mortos e infetou mais de 14 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.684 pessoas das 48.390 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.