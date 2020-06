Covid-19: Alemanha regista 301 novos casos e 22 mortes nas últimas 24 horas

A maior percentagem de infetados no país, 43%, pertence à faixa etária dos 20 aos 49 anos, seguida a das pessoas com idade compreendida entre os 50 e 69 anos, 31%, e os adultos entre 70 e 89 anos perfazem 16%. A idade média situa-se nos 49 anos.

Entre os óbitos, a idade média é de 82 anos, e apesar de a percentagem de casos infetados nesta faixa etária, 70 a 89 anos, ser de 16%, representam 86% do total de mortes no país.

Entre os infetados, 52% são mulheres e 48% são homens e no caso dos óbitos 55% são do sexo masculino e 45% são do feminino.

A Alemanha regista, atualmente 169.100 casos de pessoas recuperadas.

As regiões do país com mais incidência cumulativa de casos, todas com mais de 10.000, são Bavária, com quase 50.000 casos, Renânia do Norte-Vestfália, Bade-Vurtemberga, Baixa Saxónica e Hesse com pouco mais de 10.000.

O Instituto Robert Koch registou ainda uma alta taxa de incidência, de sete dias, em quatro cidades, principalmente devido a surtos localizados como é o caso de Bremen, Baviera, Gottingen e Cuxhaven, estas duas na Baixa Saxónica.

Estes surtos foram identificados em comunidades religiosas e após convívios familiares, asilos e em unidades de tratamento de diálise, em fábricas de processamento de carne e em empresas de logística.

Em Gottingen, na sequência de convívios familiares, registou-se um número alto de crianças infetadas o que acabou por levar ao encerramento temporário de escolas e creches.

Em toda a Alemanha, registam-se 3.914 crianças até aos 10 anos infetadas pela covid-19, ou seja, 2,1%. Entre os 10 e os 19 anos o número é de 8.333, ou seja, 4,5%.

A pandemia de covid-19 já provocou quase 400 mil mortos e infetou mais de 6,9 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.479 pessoas das 34.693 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde, divulgado no sábado.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.