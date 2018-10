Cova da Piedade afasta Portimonense na Taça de Portugal

Menos de duas semanas depois de ter vencido no campeonato o Sporting por 4-2, o Portimonense não mostrou argumentos para se superiorizar aos piedenses, que foram, de longe, a equipa mais perigosa e objetiva em campo.

O Cova da Piedade teve uma entrada fortíssima e, após avisos de Hugo Firmino e Miguel Rosa (aos dois e quatros minutos, respetivamente), inaugurou o marcador aos nove, por Hugo Firmino. O avançado aproveitou a parcimónia da defesa algarvia no interior da área para rematar cruzado para o golo inaugural.

O Portimonense não conseguiu sacudir a pressão do emblema do concelho de Almada, que, sem surpresa, ampliou a vantagem para 2-0, aos 32 minutos. Após cruzamento da esquerda de Rodrigo Martins, o guarda-redes Ricardo Ferreira falhou a interceção e Miguel Rosa, de forma atabalhoada, com as costas, fez o 2-0.

Após o intervalo, a equipa da I Liga reagiu e conseguiu reduzir para 2-1 por Dener, aos 62 minutos, após cruzamento de João Carlos na esquerda. Jackson Martínez teve, aos 82 minutos, uma ocasião soberana para empatar, mas foi perdulário na finalização.