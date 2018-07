Costinha satisfeito com o facto de não ter 'grandes' como adversários nas primeiras jornadas

O treinador do Nacional, Costinha, revelou este sábado estar "satisfeito" com o sorteio da I Liga de futebol, uma vez que a sua equipa "não irá defrontar nenhum dos ‘grandes'" nas primeiras jornadas, no regresso ao primeiro escalão.

"Vamos ter uma equipa ambiciosa e forte, a querer fazer bem as coisas, porque, se subimos de divisão, foi com o propósito de desfrutarmos bem o nosso regresso à I Liga, com a sorte de não termos que defrontar nenhum dos ‘grandes' nas primeiras jornadas, o que nos parece ser positivo, para lançarmos a equipa no caminho das vitórias", observou Costinha, à Nacional TV.

Segundo o treinador dos ‘alvinegros', a estreia, em Braga, frente a uma equipa "‘semigrande’”, poderá ajudar “a fazer uma primeira avaliação ao potencial da equipa”.

Instado a pronunciar-se sobre o facto de que as equipas que sobem de divisão, serem normalmente encaradas, como candidatos à despromoção, Costinha foi taxativo.

"Queremos descolar-nos dessa imagem, de que tanto nós como o Santa Clara, somos vistos como equipas com escassas possibilidades de sobrevivermos, mas cabe-nos mostrar o contrário, uma vez que a forte mentalidade que considero ser uma palavra-chave, naquilo que tenho em mente para o futebol, terá que ser apanágio em todos os jogos", determinou.

O Nacional iniciou na quinta-feira a sua primeira fase de pré-época, em Campo Maior, seguindo na segunda-feira para Rio Maior, onde o plantel permanecerá, até 21 de julho, fase onde disputará sete jogos de preparação.