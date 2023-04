Costa salienta emoção e alegria na entrega do Prémio Camões a Chico Buarque

Esta mensagem de António Costa foi publicada na sua conta na rede social Twitter, depois de ter estado na cerimónia de entrega do Prémio Camões a Chico Buarque, na presença dos presidentes da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e do Brasil, Lula da Silva.

“Foi um momento de muita emoção e alegria ver Chico Buarque receber finalmente o Prémio Camões que já era seu. Muitos parabéns”, escreveu o líder do executivo.

A entrega do Prémio Camões de 2019 a Chico Buarque aconteceu simbolicamente na véspera da Revolução dos Cravos em Portugal e quatro anos depois de a sua atribuição ter sido anunciada, em 21 de maio de 2019.

O então Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, mostrou-se reticente em assinar o diploma do prémio, o que levou Chico Buarque a afirmar: "A não assinatura do Bolsonaro no diploma é para mim um segundo Prémio Camões".

O Prémio Camões de literatura em língua portuguesa foi instituído por Portugal e pelo Brasil em 1988, com o objetivo de distinguir um autor "cuja obra contribua para a projeção e reconhecimento do património literário e cultural da língua comum".

Francisco Buarque de Hollanda, nascido em 19 de junho de 1944 no Rio de Janeiro, compôs centenas de canções, cerca de 500, e gravou perto de 40 álbuns, em 58 anos de carreira. A sua primeira composição gravada foi "Marcha para um dia de sol", em 1964, e a mais recente "Que tal um samba", em 2022.

Musicou e escreveu também peças de teatro, sozinho ou em coautoria, como "Roda viva" e "Gota d'Água".

O seu primeiro romance, "Estorvo", foi publicado em 1991, a que se seguiram "Benjamim", "Budapeste", "Leite Derramado", "O irmão alemão" e "Essa gente". O seu livro mais recente é "Anos de chumbo e outros contos", publicado em 2021.

Antes desta cerimónia, ao fim da manhã, o Presidente do Brasil e o líder do executivo português visitaram em Alverca as Oficinas Gerais de Material Aeronáutico (OGMA).

Sobre esta visita às OGMA, António Costa referiu que viajou do Porto, até Alverca, com o Presidente Lula da Silva, no primeiro KC-390 entregue pela Embraer à Força Aérea Portuguesa.

“Esta aeronave é um exemplo do muito que podemos fazer em conjunto, um projeto extraordinário de parceria nas áreas de engenharia e inovação”, referiu o primeiro-ministro português no Twitter.

António Costa procurou depois garantir que este trabalho “prosseguirá no desenvolvimento em Portugal do Embraer A-29N Super Tucano”.

“É uma nova porta que se abre à cooperação científica e tecnológica, que envolve várias empresas e contribui para a promoção do ramo aeronáutico”, acrescentou.