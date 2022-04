Costa felicita Macron e diz que foi demonstrado compromisso com projeto europeu

Esta posição do líder do executivo português foi publicada na sua conta na rede social Twitter, depois as primeiras projeções terem indicado que o centrista Emmanuel Macron foi reeleito Presidente de França, obtendo entre 57,6% e 58,20% dos votos na segunda volta das eleições, contra 41,80% e 43% de Marine le Pen, a candidata de extrema-direita.

“Felicitei Emmanuel Macron pela vitória nas eleições presidenciais francesas. É com grande entusiasmo que encaro a perspetiva de continuarmos a trabalhar em conjunto nos próximos quatro anos. O Povo francês demonstrou uma vez mais o seu compromisso com o projeto europeu”, escreveu António Costa.

O primeiro-ministro referiu depois que, “nos tempos desafiantes” que o continente europeu e o mundo atravessam “é fundamental continuar a contar com a França na defesa do multilateralismo, da segurança, do combate às alterações climáticas e empenhada na construção de uma Europa humanista, justa, verde e próspera”.

António Costa fez também publicar esta mensagem de felicitações com texto em português e em francês, acompanhado de uma imagem em que dois aparecem a cumprimentar-se de forma amistosa.

Na quinta-feira passada, na reta final da segunda volta das presidenciais franceses, os primeiros-ministros de Portugal e Espanha e o chanceler alemão apelaram à votação em Emmanuel Macron, defendendo que a França deve permanecer do lado dos valores da Europa.

"A segunda volta das eleições presidenciais francesas não pode ser 'business as usual' para nós. A escolha que o povo francês enfrenta é crucial — para a França e para cada um de nós na Europa. É a escolha entre um candidato democrático, que acredita que a força da França cresce numa União Europeia poderosa e autónoma, e uma candidata de extrema-direita, que se coloca abertamente do lado daqueles que atacam a nossa liberdade e a nossa democracia — valores baseados nas ideias francesas do iluminismo", defenderam António Costa, Pedro Sanchez e Olaf Scholz.

Em declarações à agência Lusa, na sexta-feira, Emmanuel Macron considerou que o apelo feito pelo primeiro-ministro português, António Costa, para votar nele na segunda volta das eleições foi “muito importante, a título individual e entre os dois países”.

“Quero agradecer ao meu amigo Costa, que foi formidável. O António foi adorável, e fiquei muito emocionado”, afirmou o também presidente francês em declarações à Lusa à chegada à cidade de Figeac, na região do Lot, no sudoeste de França, onde decorreu o último comício do candidato para a segunda volta das eleições presidenciais francesas.

As primeiras projeções de resultados da segunda volta das eleições presidenciais em França apontam para uma vitória de Emmanuel Macron, Presidente em exercício, centrista liberal, com cerca de 58% dos votos, contra Marine Le Pen, da extrema-direita.

Na primeira volta destas eleições, há duas semanas, Macron foi o mais votado, com aproximadamente 28%, e Le Pen ficou em segundo lugar, com cerca de 23%.

Macron foi eleito Presidente de França em 07 de maio de 2017 com cerca de 66% dos votos na segunda volta das presidenciais francesas, que disputou também com Marine Le Pen, e tomou posse uma semana depois.