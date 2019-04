Costa expressa pesar às famílias das vítimas e a Angela Merkel

O primeiro-ministro, António Costa, transmitiu hoje, em nome do Governo português, as "sentidas condolências" às famílias das vítimas do acidente com um autocarro turístico na Madeira e exprimiu o seu pesar à chanceler alemã, Angela Merkel.

Foi com profundo pesar que tomei conhecimento do trágico acidente na Madeira. A todas as famílias envolvidas transmito, em nome do governo português, as mais sentidas condolências", escreveu o líder do executivo, numa mensagem à qual a agência Lusa teve acesso.

António Costa envia também "uma palavra de consternação e apoio aos madeirenses e refere que já enviou uma mensagem à chanceler germânica.

"Também já tive a oportunidade de transmitir o voto de pesar à chanceler Angela Merkel, nesta hora difícil", acrescentou.

Pelo menos 28 pessoas morreram num acidente com um autocarro turístico hoje em Santa Cruz, na Madeira, disse o presidente do município, Filipe Sousa.

Entre as vítimas mortais há "vários cidadãos estrangeiros", segundo o Governo Regional.

No autocarro seguiam 51 pessoas, tendo 22 delas sido transportadas para o hospital com ferimentos de várias gravidades.