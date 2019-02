Costa anuncia sábado cabeça de lista do PS e dá-lhe o palco para encerrar a convenção

A esperada saída de Pedro Marques do cargo de ministro do Planeamento e das Infraestruturas, para integrar a lista de candidatos do PS ao Parlamento Europeu, força o primeiro-ministro, António Costa, a operar uma remodelação no seu executivo, que deverá concretizar-se já na segunda-feira e cuja extensão exata é ainda desconhecida.

Na última reunião da Comissão Política do PS, na semana passada, António Costa recebeu o mandato para anunciar este sábado o nome do "número um" socialista às eleições europeias, aguardando-se que o faça na sessão de encerramento da convenção, passando-lhe em seguida a palavra.

Na sessão de encerramento da convenção, que se iniciará pelas 18:00, está ainda prevista a intervenção do candidato do Partido Socialista Europeu (PSE) à presidência da Comissão Europeia, o holandês Frans Timmermans.

Frans Timmermans, atual vice-presidente da Comissão Europeia, estará em Portugal em pela segunda vez em escassos três meses, o que, segundo a direção dos socialistas, "traduz a importância do papel desempenhado por António Costa no plano externo".

Em relação ao programa da Convenção Europeia do PS, um dos dados mais relevantes é o convite ao eurodeputado Francisco Assis para fazer uma das intervenções da sessão de abertura da convenção, pelas 15 horas (menos uma nos Açores).



Um convite que foi feito pessoalmente por António Costa e que tem o significado político de procurar desdramatizar o facto de Francisco Assis, que foi cabeça de lista pelo PS nas eleições europeias de 2014, provavelmente, não integrar desta vez a lista de candidatos ao Parlamento Europeu.

A lista completa de candidatos socialistas às eleições de 26 de maio será aprovada no próximo dia 28, em nova reunião da Comissão Política Nacional do PS.

Sabe-se já que essa lista, tal como aconteceu em 2014, será rigorosamente paritária em termos de género e que deverá ter como principais novidades as entradas da ministra da Presidência, Maria Manuel Leitão Marques, e da ex-secretária de Estado dos Assuntos Europeus Margarida Marques.

Deverão continuar no Parlamento Europeu os atuais eurodeputados Pedro Silva Pereira e Carlos Zorrinho.

Após as intervenções de abertura a cargo do presidente do PS, Carlos César, de Francisco Assis, e do líder da Federação do Porto do PS, Manuel Pizarro, ao longo da tarde de sábado, no pavilhão municipal de Gaia, vão discursar os ministros das Finanças (e presidente do Eurogrupo), Mário Centeno, dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, e o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues.

Ferro Rodrigues falará sobre "Os desafios da Europa", Mário Centeno sobre o "Futuro da União Económica e Monetária", João Pedro Matos Fernandes sobre "Respostas às alterações climáticas" e Augusto Santos Silva sobre "A Europa e o futuro".

Na Convenção Europeia do PS, haverá um debate temático sobre o manifesto político dos socialistas, tendo como oradores o eurodeputado Pedro Silva Pereira, a vereadora da Câmara do Porto Fernanda Rodrigues e a ex-ministra da Administração Interna Constança Urbano de Sousa.

Já no debate temático sobre "A Europa no mundo", estão previstas intervenções do eurodeputado Carlos Zorrinho e do ex-ministro Azeredo Lopes.

Antecedendo a abertura formal dos trabalhos da convenção, no período da manhã realiza-se uma conferência temática do Partido Socialista Europeu (PSE) sobre assuntos sociais, que será aberta pelo ministro do Trabalho e da Segurança Social, Vieira da Silva, pelas 10:45, e encerrada pela secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes.

Nesta conferência temática, estão previstos discursos do presidente da Câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, da eurodeputada Maria João Rodrigues, e do secretário-geral adjunto do PSE, Yonnec Polet.

O moderador será João Albuquerque, que é presidente dos Jovens Socialistas Europeus.