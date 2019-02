Costa admite aumentos salariais gerais na função pública a partir de 2020

As mais lidas

Porém, o primeiro-ministro afirmou logo a seguir que a sua expectativa vai no sentido de que, "se o país mantiver a atual trajetória de crescimento e de consolidação das finanças públicas, para o ano se possa retomar a normalidade".

O primeiro-ministro admitiu a possibilidade de haver aumentos salariais para todos os funcionários públicos em 2020, caso a economia apresente indícios de prosseguir uma trajetória de crescimento quando em abril for elaborado o novo cenário macroeconómico.

