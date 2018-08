Corpo encontrado por pescadores na costa norte de São Miguel

A Policia Marítima recolheu ontem (terça-feira) ao final do dia, um corpo de um homem, na costa norte da ilha de São Miguel, depois de ter sido alertada por pescadores “que se encontravam no mar, na zona conhecida por Ribeirinha, mais ou menos ao pé da Ponta do Cintrão”, disse na manhã desta quarta-feira, em declarações à Açores TSF, Cruz Martins, Comandante da Polícia Marítima e Capitão do Porto de Ponta Delgada.